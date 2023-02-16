Два учебных заведения Николаевской области получили 630 Apple iPad для обеспечения стабильного дистанционного обучения от международной компании ASBISc Enterprises.

Об этом сообщили в Николаевской ОВО.

В среду, 15 февраля, современные девайсы передали начальник Николаевской областной военной администрации Виталий Ким, глава Комитета Верховной Рады Украины по вопросам образования, науки и инноваций Сергей Бабак, глава общественной организации «7Fields» Оксана Волжина и заместитель начальника ОВА Александр Трайтли.

Отмечается, что Николаевская область была выбрана для реализации проекта, в рамках которого планшеты распределяют среди 12 учебных заведений Украины.

В устройства загружены все обучающие программы, доступные в оффлайн-режиме.

Напомним, что недавно две школы Николаевщины уже получили 605 планшетов. Николаевская область стала экспериментальной – в четырех учебных заведениях будут учиться с помощью новых гаджетов.