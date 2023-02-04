Передали 605 планшетов для двух учебных заведений области.

Об этом сообщил начальник ОВА Виталий Кима.

Благодаря международной компании ASBISc Enterprises получили современные девайсы, распределившиеся между областным и городским учреждением.

— Вместе с народным депутатом Украины Сергеем Бабаком и главой общественной организации 7Fields Оксаной Волжиной передали в заведения Apple iPad с полным комплектом обучающих программ, Рад, что наша область одна из первых присоединилась к испытаниям технологий. Реализация этого пилотного проекта позволит учащимся получать современное и качественное образование, – сообщил Виталий Ким.