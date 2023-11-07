Рівень споживання газу в Україні у 2023 році менший, ніж минулого року у цей період, на понад 13 мільйонів кубометрів за добу.

Про це повідомляє пресслужба Міненерго.

«Це дозволяє активно накопичувати запаси палива у сховищах — наразі у ПСГ понад 16 мільярдів кубометрів блакитного палива», — йдеться в повідомленні.

Енергогенеруючі потужності працюють у штатному режимі. Запасів вугілля та мазуту на складах достатньо для безперебійної роботи станцій. Обсяг виробленої електроенергії достатній для повного забезпечення потреб споживачів та промисловості.

Крім того, у понеділок, 6 листопада, у денні години (з 12:00 до 15:00) Україна знову активувала аварійне постачання електроенергії до Польщі.

Нагадаємо, енергетичну інфраструктуру Миколаївської області планують модернізувати відповідно до стандартів Євросоюзу.