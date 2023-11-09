У Секторі Гази спостерігається підвищений ризик поширення інфекцій через скупчення людей в укриттях і ускладнення доступу до чистої води та системи охорони здоров’я.

Про це повідомляє «УП. Життя» з посиланням на дані Всесвітньої організації охорони здоров’я.

«Через активізацію військових дій кількість смертей і поранень у Газі продовжує зростати. Інтенсивна перенаселеність і збій систем охорони здоров’я, водопостачання та санітарії становлять додаткову небезпеку: швидке поширення інфекційних захворювань. Деякі тривожні тенденції вже з’являються», — заявили у ВООЗ.

Там зазначають: брак палива в густонаселеному анклаві спричинив закриття опріснювальних установок, що збільшило ризик поширення бактеріальних інфекцій. За даними ВООЗ, з середини жовтня було зареєстровано понад 33 тисячі випадків діареї, більшість з яких — у дітей віком до п’яти років.

Зазначається, що кількість постраждалих дітей значно зросла, якщо порівнювати з даними цієї вікової групи, зафіксованими у 2021-му і 2022-му роках — у середньому 2 тисячі випадків щомісяця.

Також виявили майже 9 тисяч випадків корости та вошей, понад 1 тисячу — вітряної віспи, більше 12 тисяч — висипів на шкірі та близько 55 тисяч — інфікування верхніх дихальних шляхів.

Брак палива також порушив збір твердих відходів, що, як стверджують у ВООЗ, створило «середовище, сприятливе для швидкого та широкого розповсюдження комах і гризунів, які можуть переносити хвороби».

В організації додають, що в медичних закладах наразі «майже неможливо» дотримуватися основних заходів профілактики інфекцій, а це підвищує ризик зараження через травми, операції та пологи.

«Порушення планової вакцинації, а також відсутність ліків для лікування інфекційних захворювань, ще більше підвищують ризики прискореного поширення захворювання», — попереджає ВООЗ.

Як відомо, зранку 7 жовтня ХАМАС масовано вдарив ракетами по півдню та центру Ізраїля з Сектора Гази. Бойовики прорвали кордон та зайшли у декілька населених пунктів на півдні Ізраїлю. По території країни було випущено більше 2200 ракет.

Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаніягу заявив, що країна перебуває «у стані війни».

У відповідь наземні та повітряні сили Армії оборони Ізраїлю завдали ударів по об’єктах ХАМАСу. Зокрема, ізраїльські військові влучили у дві багатоповерхівки в Секторі Гази, де, за їхньою інформацією, перебували палестинські бойовики.

Ізраїльська армія ввечері 7 жовтня заявила, що відновила контроль над більшістю південних населених пунктів.

Також там повідомили, що Ліван завдав ударів по їхній території. Армія оборони Ізраїля (ЦАХАЛ) атакувала у відповідь.

У неділю, 8 жовтня, палестинські ЗМІ повідомили, що ізраїльська армія під час бомбардування у центрі Гази ліквідувала лідера ХАМАС Аймана Юніса.

9 жовтня в армії Ізраїлю повідомили, що повернули під контроль всі райони на кордоні із Сектором Гази. При цьому не виключено, що на ізраїльській території все ще перебувають бойовики ХАМАСу.

9 жовтня міністр оборони Ізраїлю Йоав Галант віддав наказ про тотальну блокаду Сектору Гази, щоб залишити його без електрики, їжі та палива.

У неділю, 15 жовтня, у штаб-квартиру Організації Об'єднаних Націй на півдні Лівану влучила ракета.

Ввечері 17 жовтня Міністерство охорони здоров’я Гази заявило, що від 200 до 300 людей загинули під час ізраїльського удару по лікарні у Секторі Гази.

В свою чергу, армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) покладає відповідальність за удар по лікарняному комплексу в Секторі Гази на палестинське угруповання «Ісламський джихад».