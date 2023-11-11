Медики з лікарень у Секторі Гази кажуть, що їм доводиться оперувати постраждалих та робити ампутації без анестетиків.
За словами лікарів, знеболювальних критично не вистачає, повідомляє «УП. Життя» з посиланням на Reuters.
— Іноді ми даємо пораненим стерильну марлю (для прикусу), щоб зменшити біль. Ми знаємо, що біль, який відчувають наші пацієнти, є сильнішим, ніж хтось може собі уявити, тим більше, якщо це діти, — каже медсестра Хассанейн.
Мохаммад Абу Селмейя, директор лікарні Аль-Шіфа, каже, що коли в медзаклад одночасно доставили багато поранених, не було іншого виходу, як оперувати їх на підлозі, без належного знеболення.
Він пригадав події одразу після вибуху в арабській лікарні Аль-Ахлі 17 жовтня, коли, за його словами, близько 250 поранених прибули в Аль-Шіфу, де є лише 12 операційних.
— Якби ми чекали, щоб оперувати їх почергово в операційних, ми б втратили багатьох. Тому ми змушені ампутувати кінцівки і зашивати рани на підлозі і без знеболення, — говорить Абу Селмейя.
Видання також цитує директора госпіталя в Хан-Юнісі Мохаммада Закута, який розповідає, що на початку війни був період, коли запаси анестезії повністю вичерпалися, доки не дозволили проїзд вантажівкам з гуманітарною допомогою.
— Деякі процедури нам доводилося проводити без анестезії, включаючи кесарів розтин у жінок. Також ми були змушені оперувати серйозні опіки «на живо», — каже Мохаммад Закут.
Раніше повідомлялося, що у Секторі Гази спостерігається підвищений ризик поширення інфекцій через скупчення людей в укриттях і ускладнення доступу до чистої води та системи охорони здоров’я.
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Медики з лікарень у Секторі Гази кажуть, що їм доводиться оперувати постраждалих та робити ампутації без анестетиків.
За словами лікарів, знеболювальних критично не вистачає, повідомляє «УП. Життя» з посиланням на Reuters.
— Іноді ми даємо пораненим стерильну марлю (для прикусу), щоб зменшити біль. Ми знаємо, що біль, який відчувають наші пацієнти, є сильнішим, ніж хтось може собі уявити, тим більше, якщо це діти, — каже медсестра Хассанейн.
Мохаммад Абу Селмейя, директор лікарні Аль-Шіфа, каже, що коли в медзаклад одночасно доставили багато поранених, не було іншого виходу, як оперувати їх на підлозі, без належного знеболення.
Він пригадав події одразу після вибуху в арабській лікарні Аль-Ахлі 17 жовтня, коли, за його словами, близько 250 поранених прибули в Аль-Шіфу, де є лише 12 операційних.
— Якби ми чекали, щоб оперувати їх почергово в операційних, ми б втратили багатьох. Тому ми змушені ампутувати кінцівки і зашивати рани на підлозі і без знеболення, — говорить Абу Селмейя.
Видання також цитує директора госпіталя в Хан-Юнісі Мохаммада Закута, який розповідає, що на початку війни був період, коли запаси анестезії повністю вичерпалися, доки не дозволили проїзд вантажівкам з гуманітарною допомогою.
— Деякі процедури нам доводилося проводити без анестезії, включаючи кесарів розтин у жінок. Також ми були змушені оперувати серйозні опіки «на живо», — каже Мохаммад Закут.
Раніше повідомлялося, що у Секторі Гази спостерігається підвищений ризик поширення інфекцій через скупчення людей в укриттях і ускладнення доступу до чистої води та системи охорони здоров’я.