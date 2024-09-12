«За знищення платану розраховано збитки ₴5600»: у Держінспекції відреагували на вирубку дерев заради кіосків

На алеї по вулиці Космонавтів, 142 у Миколаєві спилюють дерева для встановлення кіоску, 12 вересня 2024 року, фото: депутат Максим Коваленко

У Державній екологічній інспекції Південно-західного округу відреагували на вирубку дерев за адресою вулиця Космонавтів, 142, зазначивши, що сьогодні був складений протокол про адміністративне правопорушення – за знищення платану розраховано збитків на 5 тисяч 600 гривень.

Про це вони повідомили у своєму Telegram-каналі.

Як відомо, на алеї по вулиці Космонавтів, 142 у Миколаєві другий день поспіль спилюють дерева для будівництва торгового павільйону. Своєю чергою, міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич повідомив, що дозвільних документів на спиляння дерев за адресою вулиця Космонавтів, 142, департамент житлово-комунального господарства не видавав.

«У випадку, який згадує міський голова Миколаєва, оштрафовано посадову особу, у даному випадку – громадянина. Кодекс України про адміністративні правопорушення вимагає різні суми штрафів. Крім того, розраховані збитки – 6 тисяч 100 гривень. Сьогодні також складено протокол про адміністративне правопорушення. За знищення платану діаметом стовбура 50 см розраховано збитки 5 тисяч 600 гривень», – йдеться у повідомленні.

Своєю чергою, депутатка Миколаївської обласної ради від партії «Європейська солідарність» Алла Ряжських, яка очолює обласну комісію з питань екології, розкритикувала міську владу за бездіяльність щодо масового знищення дерев у місті.

Зазначимо, що 25 липня підрядна організація «Антарес-Буд» знесли понад 80 дерев на території Миколаївської обласної клінічної лікарні, на що почали скаржитись в соціальних мережах миколаївці. На це відреагували представники екоінспекції, які приїхали на місце разом з поліцією з вимогою надати усі дозвільні документи. Вони також звернулись до правоохоронних органів за цим фактом.

Крім того, 12 квітня «МикВісті» писали про те, що на центральній вулиці Кібрика у Вознесенську повністю обрізали декілька кленів. На місці чотирьох дерев залишись лише пеньки. Роботи з нагляду за виконанням робіт з обрізки дерев здійснювало КП «Тепло-Сервіс».

Після цього фахівці екологічної інспекції провели обстеження та підтвердили пошкодження чотирьох дерев до ступеню припинення росту під час проведення робіт по формуванню крони. За збитки комунальники мусять заплатити 3750 гривень штрафу.