У Первомайську на центральному кладовищі встановлюють пам’ятний обеліск полеглим воїнам

У Первомайську встановлюють обеліск на центральному кладовищі міста. Фото: Первомайська міська рада

У Первомайську встановлюють обеліск на центральному кладовищі міста. Він має увіковічити пам'ять про військовослужбовців, які віддали своє життя за свободу та незалежність країни.

У Первомайській міській раді зазначили, що робітники монтують конструкцію центрального пам'ятника.

Також на кладовищі підрядна організація виконала роботи з озеленення території центральної алеї — там висадили туї.

Крім того, робітники встановили бордюри, виклали плиткою більшість алей. Наразі облагороджують територію, вирізають чагарники та вивозять сміття.

У Первомайську встановлюють обеліск на центральному кладовищі міста. Фото: Первомайська міська рада У Первомайську встановлюють обеліск на центральному кладовищі міста. Фото: Первомайська міська рада

Нагадаємо, що у Первомайську вирішили змінити розміщення Алей Слави. ЇЇ мають облаштувати на території Меморіального комплексу «Сквер Перемоги» по вулиці Михайла Грушевського.

Вшанування загиблих військових на Миколаївщині

У січні 2023 року мер Миколаєва Олександр Сєнкевич розповів, що міська рада розробляє план створення меморіального сектору для миколаївців, які загинули внаслідок повномасштабної війни. Після цього повідомлялося про плани збудувати впродовж 2024 року Алею пам’яті загиблих воїнів-захисників у Миколаєві. Згодом мер повідомив, що у міській раді вже визначилися з місцем, де її облаштують: це буде по вулиці Херсонське шосе, навпроти Миколаївського зоопарку.

Пізніше стало відомо, що облаштувати спеціальні сектори для почесних поховань загиблих військовослужбовців планують трьох кладовищах міста:

кладовищі мікрорайону Матвіївка по вулиці Верхній, 161;

кладовищі в Корабельному районі по вулиці Жукова;

Балабанівському кладовищі в Корабельному районі.

Попередня вартість будівництва військового кладовища у Корабельному районі Миколаєва складає 47 мільйонів гривень.

Влітку 2023 року Департамент архітектури та містобудування миколаївської міськради оголосив два масштабні архітектурні конкурси на кращі проєкти меморіальних комплексів воїнам — захисникам України.

Переможцем конкурсу за кращу проєктну пропозицію для облаштування меморіального комплексу на території Центрального міського кладовища було визнано проєкт Андрія Дідюка основна мета, якого полягає в створенні мінімалістичного простору, що віддзеркалює сучасні цінності та вшановує пам'ять загиблих героїв. Меморіал складається з трьох «розірваних» стін, які символізують переломний момент української незалежності та боротьбу. Додатково в проєкті передбачено збереження та насадження дерев, а також розміщення укриття та громадської вбиральні.

Питання вшанування памʼяті полеглих захисників розглядають й в інших містах Миколаївської області. Зокрема, в Южноукраїнську встановили пам’ятну стелу на Алеї слави міського кладовища в пам’ять про загиблих військових. Також там встановлять ще 20 памʼятних знаків українським військовим.

Водночас у Баштанці збудують новий цвинтар, на якому відведуть окремий сектор для поховання військовослужбовців.

Нагадаємо, на міському кладовищі у Баловному в Миколаєві буде створено «Алею Слави», де ховатимуть загиблих військовослужбовців, які віддали своє життя за незалежність та суверенітет країни.

2 липня 2024 року на Миколаївщині в селищі Себине та Костянтинівці відкрили Алеї Слави в пам'ять про загиблих захисників.

Також нагадаємо, що у Миколаєві до кінця 2024 року планують оновити меморіальний комплекс на честь 68-ми десантників-ольшанців.