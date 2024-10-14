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Цього року у миколаївських громадах створили дві патронатні родини

Ілюстративне фото з відкритих джерелІлюстративне фото з відкритих джерел

Сім громад Миколаївщини долучилися до проєкту ЮНІСЕФ «Розвиток та зміцнення патронату над дитиною в Україні». В цьому році створили дві патронатні родини. 

Про це йшлося в етері Українського радіо. Миколаїв. 

Начальниця служби у справах дітей Миколаївської ОВА Ірина Пономарьова розповіла, що станом на жовтень в області діє дев'ять патронатних родин, дві з них — створили в цьому році. Під опікою родин — 24 дитини. За її словами, одним із позитивних результатів є повернення 12 дітей до біологічних сімей.

Вона повідомила, що проєкт стартував у лютому цього року і триватиме до травня 2025 року та фінансується ЮНІСЕФ. Всі патронатні вихователі пройшли відповідне навчання.

Раніше повідомлялось, що в Бузькій громаді в Миколаївській області створили патронатну родину. 

«МикВісті» інформували, що у Миколаївській області функціонує внутрішньопереміщений дитячий будинок сімейного типу, який переїхав з Олешківського району Херсонщини.

Нагадаємо, що Одеська міська влада чекає на субвенцію 58 мільйонів гривень аби придбати житло для прийомних родин з прифронтових територій.

 

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