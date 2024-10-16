Готуйтесь до холодів: На Миколаївщині прогнозують до -2°

Ілюстроване фото: Миколаївський обласний центр з гідрометеорології

На Миколаївщині очікується ускладнення погодних умов.

Про це повідомляють в Миколаївському обласному центрі з гідрометеорології.

За інформацією синоптиків, через вторгнення холодного арктичного повітря з півночі, в Миколаївській області вночі 19, 20 та 21 жовтня очікуються заморозки 0-2°.

Через це оголосили ІІ рівень небезпечності — помаранчевий.

За прогнозами вночі та вранці 18 жовтня по Миколаївській області на поверхні ґрунту очікуються заморозки 0-5°, в Миколаєві — 0-2°.

Нагадаємо, голова Миколаївської ОВА повідомив, що Миколаївщині знадобиться до двох тижнів для відновлення тепломереж після ударів росіян.

У «Миколаївоблтеплоенерго» повідомили, що найближчим часом опалення для миколаївців не буде запущено через сприятливі погодні умови.