Готуйтесь до холодів: На Миколаївщині прогнозують до -2°
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- Світлана Іванченко
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16:07, 16 жовтня, 2024
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На Миколаївщині очікується ускладнення погодних умов.
Про це повідомляють в Миколаївському обласному центрі з гідрометеорології.
За інформацією синоптиків, через вторгнення холодного арктичного повітря з півночі, в Миколаївській області вночі 19, 20 та 21 жовтня очікуються заморозки 0-2°.
Через це оголосили ІІ рівень небезпечності — помаранчевий.
За прогнозами вночі та вранці 18 жовтня по Миколаївській області на поверхні ґрунту очікуються заморозки 0-5°, в Миколаєві — 0-2°.
Нагадаємо, голова Миколаївської ОВА повідомив, що Миколаївщині знадобиться до двох тижнів для відновлення тепломереж після ударів росіян.
У «Миколаївоблтеплоенерго» повідомили, що найближчим часом опалення для миколаївців не буде запущено через сприятливі погодні умови.
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