З початку війни в Україні на 612 шкіл стало менше

Надія Кузьмичова, заступниця міністра освіти і науки України. Фото: Віталій Носач

З початку повномасштабної війни кількість шкіл в Україні скоротилася. При цьому майже 84% шкіл працюють очно або в змішаному форматі.

Про це розповіла заступниця міністра освіти України Надія Кузьмичова в інтерв’ю РБК-Україна.

За її словами, на кінець 2022/2023 навчального року в країні працювало 12 930 шкіл, станом на вересень 2024 року функціонує тільки 12 268.

Вона зазначила, що багато шкіл у регіонах, таких як Харківська, Донецька, Херсонська, Миколаївська області, зазнали значних пошкоджень або були повністю зруйновані внаслідок бойових дій. При цьому, 879 шкіл знаходяться на тимчасово окупованих територіях.

«Від початку бойових дій постраждали 3524 заклади освіти, з них 360 зруйновано повністю, це 14,81% від усіх закладів освіти», — повідомила заступниця міністра.

За її словами, зараз майже 84% шкіл працюють в очному або в очно-змішаному форматі. І близько 14% закладів — у форматі дистанційному.

«Є території, де навіть за наявності укриття працювати дуже небезпечно. Де близькість до лінії фронту не дозволить навіть будувати укриття», — розповіла Кузьмичова.

Нагадаємо, що у Миколаєві в очному форматі працює вже 31 школа.

Раніше, міністр освіти і науки України Оксен Лісовий висловив занепокоєння тим, що багато дітей, особливо хлопців, з 10-11 класів виїжджають за кордон.

Крім того, «МикВісті» повідомляли, що до рейтингу ТОП-200 шкіл України за результатами Національного мультипредметного тесту (НМТ) 2024 року потрапила лише одна школа з Миколаєва — ліцей №38 імені Володимира Дмитровича Чайки, який опинився на 193-му місці.

Що з навчанням дітей в Миколаєві?

Школярі Миколаєва з початку повномасштабного вторгнення РФ навчаються в онлайн-форматі. Хоча влада наразі за сприяння донорів та держави активно облаштовує укриття в навчальних закладах, що іноді викликає у містян обурення.

Відмова від виходу дітей в школи є запорукою їх особистої безпеки, адже Миколаїв досі знаходиться в зоні можливого ураження балістикою з боку російських військових, каже мер Олександр Сєнкевич. При цьому, він наголошує на важливості підготовки укриттів і відновлення навчання в школах, коли ЗСУ посунуть лінію фронту.

Раніше очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім пояснив, чому школи Миколаєва досі працюють онлайн: заклади освіти — цілі для російської армії, оскільки на початку повномасштабної війни у них, як правило, розміщувалися військові.

Варто зазначити, що раніше у відповідь на інформаційний запит «МикВісті» щодо критеріїв, яким мають відповідати заклади освіти Миколаєва для відновлення очної роботи у 2023-2024 навчальному році, управління освіти міста повідомило: школи працюватимуть відповідно до рекомендацій ДСНС та Санітарного регламенту, затвердженого Міністерством охорони здоров’я. Перший — наявність укриття, і другий — питна вода у школі.

В планах влади протягом наступних кількох років облаштувати 54 укриття у дитячих садочках, школах та ліцеях Миколаєва.

Загалом цьогоріч у школах Миколаєва фіксували відтік учнів. Порівняно з минулим навчальним роком, кількість школярів зменшилася на 3 тисячі 300 осіб.

Литва планує побудувати у Миколаївській області школу-укриття до кінця 2024 року. Подібні підземні заклади мають зʼявитись ще у 5 регіонах України.

Станом на лютий 2024 року укриття облаштували у 31% шкіл Миколаєва. Це 21 заклад загальної середньої освіти: 10 ліцеїв та 11 гімназій.