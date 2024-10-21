У Миколаївській області піротехніки ДСНС знищили 26 тисяч боєприпасів
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- Даріна Мельничук
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20:30, 21 жовтня, 2024
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Станом на 21 жовтня піротехнічні підрозділи знищили 26 тисяч боєприпасів на території Миколаївської області.
Про це повідомляє Головне управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Миколаївській області.
Загалом з початку повномасштабного вторгнення обстежено 8 тисяч 504 гектара від вибухонебезпечних предметів.
Також зазначається, що для розмінування Миколаївської області залучено 11 тисяч 880 піротехніків.
«Значна кількість боєприпасів залишається на необстеженій території. Тож, у разі їх виявлення, телефонуйте 101 та 102», — додали у повідомленні.
Нагадаємо, у лісопарку Миколаєва 18 жовтня знайшли касетний боєприпас, який пролежав там декілька років. Його виявили під час гуманітарного розмінування. Рятувальники закликають бути обережними та відразу сповіщати про подібні знахідки.
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