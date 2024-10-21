У Миколаївській області піротехніки ДСНС знищили 26 тисяч боєприпасів

Розмінування на території Миколаївської області. Архівне фото «МикВісті»

Станом на 21 жовтня піротехнічні підрозділи знищили 26 тисяч боєприпасів на території Миколаївської області.

Про це повідомляє Головне управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Миколаївській області.

Загалом з початку повномасштабного вторгнення обстежено 8 тисяч 504 гектара від вибухонебезпечних предметів.

Також зазначається, що для розмінування Миколаївської області залучено 11 тисяч 880 піротехніків.

«Значна кількість боєприпасів залишається на необстеженій території. Тож, у разі їх виявлення, телефонуйте 101 та 102», — додали у повідомленні.

Розмінування Миколаївщини. Зображення: ДСНС

Нагадаємо, у лісопарку Миколаєва 18 жовтня знайшли касетний боєприпас, який пролежав там декілька років. Його виявили під час гуманітарного розмінування. Рятувальники закликають бути обережними та відразу сповіщати про подібні знахідки.