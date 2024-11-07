Побив та пограбував знайомого: суд відправив миколаївця на 7 років у в’язницю

У Миколаєві чоловік, який побив та пограбував знайомого отримав 7 років тюрми. Ілюстративне фото з відкритих джерел

У Миколаєві чоловік, який побив та пограбував знайомого отримав 7 років тюрми.

Про це повідомили у Центральному суді Миколаєва.

Зазначається, що 38-річний раніше судимий миколаївець біля супермаркету на проспекті Центральному побив свого знайомого.

«Він наніс останньому удар по ногам, після чого дістав ніж, почав розмахувати і вдарив ним потерпілого по руці», — зазначили у пресслужбі суду.

Також вказується, що засуджений під час боротьби вкусив опонента за ніс. Після цього забрав з кишені потерпілого 4 тисячі гривень та втік.

Між прокурором та обвинуваченим було укладено угоду про визнання винуватості. Суд визначив нападнику покарання у виді 7 років і 2 місяців ув’язнення.

Нагадаємо, що у Миколаївському районі поліцейські затримали двох чоловіків, яких підозрюють у побитті знайомого до смерті. За скоєне їм загрожує до 10 років ув’язнення.