Побив та пограбував знайомого: суд відправив миколаївця на 7 років у в’язницю
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- Альона Коханчук
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18:10, 07 листопада, 2024
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У Миколаєві чоловік, який побив та пограбував знайомого отримав 7 років тюрми.
Про це повідомили у Центральному суді Миколаєва.
Зазначається, що 38-річний раніше судимий миколаївець біля супермаркету на проспекті Центральному побив свого знайомого.
«Він наніс останньому удар по ногам, після чого дістав ніж, почав розмахувати і вдарив ним потерпілого по руці», — зазначили у пресслужбі суду.
Також вказується, що засуджений під час боротьби вкусив опонента за ніс. Після цього забрав з кишені потерпілого 4 тисячі гривень та втік.
Між прокурором та обвинуваченим було укладено угоду про визнання винуватості. Суд визначив нападнику покарання у виді 7 років і 2 місяців ув’язнення.
Нагадаємо, що у Миколаївському районі поліцейські затримали двох чоловіків, яких підозрюють у побитті знайомого до смерті. За скоєне їм загрожує до 10 років ув’язнення.
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