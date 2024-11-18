У Миколаєві порив води вже тиждень затоплює дитячий майданчик і дорогу
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- Володимир Коваль
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15:05, 18 листопада, 2024
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У Миколаєві стався аварійний витік води, який призвів до затоплення дитячого майданчика та прилеглої до нього території.
Про це повідомив у групі Contact Center при Миколаївській міській раді мешканець Микола Мошків.
Він зазначив, що вода тече вже понад тиждень, затоплюючи дитячий майданчик, територію біля електрощитової та потрапляє до підвалу будинку.
— На дитячому майданчику у дворі біля дому 3А по вулиці Казарського великий витік води. Вода тече вже більше тижня. Залито дитячий майданчик, територію біля будівлі електрощитової, всю проїжджу частину біля будинку 5А і тече до підвалу будинку 5Б, — написав у зверненні місцевий мешканець.
У пресслужбі «Миколаївводоканалу» в коментарі кореспонденту «МикВісті» підтвердили, що на підприємстві відомо про аварію на мережі, однак через велике навантаження та нестачу кадрів точну дату проведення ремонтних робіт назвати не змогли.
— Так ми знаємо про аварію, але, на жаль, внаслідок великої кількості витоків на водомережах міста, змушені закривати аварії почергово. Дана адреса — в черзі не закриття, на жаль. Крім того, у нас не вистачає кадрів, тому ми фізично не встигаємо закривати всі витоки одночасно, — повідомили у пресслужбі «Миколаївводоканалу».
Нагадаємо, що у водоканалі сказали, скільки потрібно грошей на відновлення подачі питної води для Миколаєва з Дніпра.
Раніше у Миколаєві чоловік провалився в люк, кришка якого перевернулася, коли він на неї наступив.
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