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У Миколаєві порив води вже тиждень затоплює дитячий майданчик і дорогу

У Миколаєві стався аварійний витік води, який призвів до затоплення дитячого майданчика та прилеглої до нього території.

Про це повідомив у групі Contact Center при Миколаївській міській раді мешканець Микола Мошків.

Він зазначив, що вода тече вже понад тиждень, затоплюючи дитячий майданчик, територію біля електрощитової та потрапляє до підвалу будинку.

— На дитячому майданчику у дворі біля дому 3А по вулиці Казарського великий витік води. Вода тече вже більше тижня. Залито дитячий майданчик, територію біля будівлі електрощитової, всю проїжджу частину біля будинку 5А і тече до підвалу будинку 5Б, — написав у зверненні місцевий мешканець.

Фото: Микола МошківФото: Микола Мошків

У пресслужбі «Миколаївводоканалу» в коментарі кореспонденту «МикВісті» підтвердили, що на підприємстві відомо про аварію на мережі, однак через велике навантаження та нестачу кадрів точну дату проведення ремонтних робіт назвати не змогли.

— Так ми знаємо про аварію, але, на жаль, внаслідок великої кількості витоків на водомережах міста, змушені закривати аварії почергово. Дана адреса — в черзі не закриття, на жаль. Крім того, у нас не вистачає кадрів, тому ми фізично не встигаємо закривати всі витоки одночасно, — повідомили у пресслужбі «Миколаївводоканалу».

Нагадаємо, що у водоканалі сказали, скільки потрібно грошей на відновлення подачі питної води для Миколаєва з Дніпра.

Раніше у Миколаєві чоловік провалився в люк, кришка якого перевернулася, коли він на неї наступив. 

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