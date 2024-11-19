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Мінцифри: з 1 грудня бронювання працівників буде тільки через портал «Дія»

Бронювання працівників. Ілюстративне фото з відкритих джерелБронювання працівників. Ілюстративне фото з відкритих джерел

Бронювання працівників з 1 грудня буде доступне виключно в електронному форматі через портал «Дія».

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров під час ефіру єдиного телемарафону.

Він уточнив, що бронювання буде не через застосунок, а саме через портал «Дія». За його словами, зручніше компаніям працювати з інтерфейсом порталу.

«Бронювання буде працювати тільки в електронному форматі», — зазначив Михайло Федоров.

Також він вказав, що скористатися послугою зможуть лише ті компанії, які підтвердять свою критичність за новими правилами після публікації відповідної постанови.

Нагадаємо, що 15 листопада Кабмін України за результатами аудиту підприємств та організацій, які мають статус критичних та мають право бронювати співробітників, ухвалив рішення про зміну критеріїв.

Раніше в Уряді наголошували, що причина аудиту — аномальне зростання кількості критично важливих підприємств та кількості заброньованих працівників. Це зроблено в інтересах посилення обороноздатності держави та для недопущення зловживань.

Також, Президент України Володимир Зеленський розкритикував бронювання 1,5 мільйона працівників, після чого уряд призупинив дію деяких положень щодо визначення критично важливих підприємств. 

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