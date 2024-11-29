Мер Миколаєва Сєнкевич попередив про ймовірні нові удари по енергетиці та важку зиму

Миколаївці під час блекауту, 29 листопада, заряджають свої гаджети у «Пунктах Незламності». Фото: «МикВІсті»

Мер Миколаєва Олександр Сєнкевич вважає, що росіяни будуть ще обстрілювати енергетичну інфраструктуру, і закликав миколаївців готуватися до важкої зими.

Про це він повідомив у своєму відеозверненні.

Як відомо, Миколаїв і 70% області вже понад добу залишаються без електропостачання після чергової атаки російських військ на енергосистему міста, що стався в ніч на 28 листопада.

— Я розумію ваші емоції, особливо те, що в мене відкриті коментарі. Я можу читати все, що ви пишете Але ворог в нас один – це Росія. Саме через них у нас зараз немає світла. Я думаю, що це не остання така атака, тому готуйтесь, у нас попереду важка зима. І ми переживали і більш серйозні проблеми разом і один одного підтримували, – сказав Олександр Сєнкевич.

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Міський голова зазначив, що ситуація справді складна, але енергетики міста працюють над відновленням енергопостачання. Він додав, що комунальні служби міста працюють над тим, щоб забезпечити місто водою та теплом, але багато чого залежить від відновлення енергопостачання.

— Миколаїв вже другу добу залишається без електроенергії через атаку росіян по енергосистемі. Аварія дійсно серйозна і наші енергетики роблять все та шукають шляхи вирішення, аби відновити електропостачання. Наші комунальні служби на місцях, ми працюємо, щоб забезпечити місто і теплом, і водою. Є деякі проблеми, не забувайте, що ця вся робота також залежить від електроенергії, – розповів Олександр Сєнкевич.

Крім того, попри відключення електроенергії, у Миколаєві запроваджено низку заходів для забезпечення стабільної життєдіяльності.

Громадський транспорт: для зручності жителів додатково запустили два автобуси за маршрутом №79 (Велам — Варварівській міст), а також один автобус, що курсує за подовженим маршрутом №91 (Мкрн. Намив — ЖК «Рівʼєра»).

Крім того, на маршрути вийшли тролейбуси з автономним ходом до 20 кілометрів.

Отже, тролейбуси курсуватимуть в наступних напрямках:

1. Ст. «Миколаїв-Вантажний» — м/н Північний (курсуватиме 4 одиниці тролейбусів):

від ст. «Миколаїв-Вантажний»: 6:45, 7:05, 7:25, 7:45;

з м/н Північний: 7:10, 7:30, 7:50, 8:10.

2. Пушкінське кільце — м/н Намив (курсуватиме 5 одиниць тролейбусів):

від Пушкінського кільця: 6:30, 6:45, 7:00, 7:20, 7:40;

з кінцевої Ліски: 7:05, 7:20, 7:35, 7:55, 8:15.

3. Пушкінське кільце — Площа Перемоги (курсуватиме 5 одиниць тролейбусів):

від Пушкінського кільця: 6:35, 6:55, 7:15, 7:40, 8:00;

з Площі Перемоги: 7:00, 7:20, 7:40, 8:05, 8:25.

Проте, у разі застосування графіків відключень з інтервалом 4 години відключень — трамваї курсувати не будуть.

Опалення: Миколаївській ТЕЦ попереджають про можливі труднощі з ефективністю опалення в житлових будинках. У системах опалення можуть утворюватися повітряні пробки, що ускладнює подачу тепла в оселі.

Зокрема, ОСББ, ЖЕКи та управляючі компанії закликають оперативно вжити заходів для розповітрювання внутрішньобудинкових систем опалення, аби забезпечити ефективну роботу котлів.

ОКП «Миколаївоблтеплоенерго» інформує, що вночі всі великі районні та квартальні котельні працювали, забезпечуючи теплом містян. Упродовж дня обʼєкти продовжать роботу на генераторах з можливими технічними перервами. Мешканців закликають поставитися до ситуації з розумінням і пам’ятати, хто є реальним винуватцем нинішніх обставин.

Точки видачі води: під час відсутності електроенергії частина точок, де видають очищену воду, працює в аварійному режимі за допомогою генераторів.

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Системи оповіщення: через російські атаки на Миколаївщині блекаут, тому рятувальники сповіщають про повітряну тривогу через гучномовці. Вони пересуваються містом та районами області, щоб охопити якомога більше людей, забезпечуючи інформування в умовах відсутності зв’язку та електропостачання.

«Пункти Незламності»: станом на 29 листопада, через відсутність електроенергії понад добу в Миколаєві зростає кількість відвідувачів у «Пунктах незламності». Люди приходять зарядити техніку, зігрітися та попрацювати, оскільки в місті перебої з мобільним звʼязком та інтернетом. Список тут.