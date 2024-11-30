Вчора під час блекауту у Миколаєві відбувся Конгрес на тему енергонезалежності

У Миколаєві відбувся Конгрес на тему енергонезалежності. Фото: Миколаївська ОВА

Вчора, 29 листопада, у Миколаєві відбувся Конгрес місцевих та регіональних влад, присвячений енергонезалежності.

Про це повідомили в пресслужбі Миколаївської ОВА.

Начальник управління житлово-комунального господарства Миколаївської ОВА Євген Гладков повідомив, що в області вже встановлені сонячні панелі на 25 об’єктах соціальної сфери загальною потужністю 1,3 МВт. Крім того, 29 сонячних електростанцій потужністю 1,6 МВт працюють на підприємствах водопровідно-каналізаційного господарства.

Начальник управління житлово-комунального господарства Миколаївської ОВА Євген Гладков на засіданні Конгресу на тему енергонезалежності. Фото: Миколаївська ОВА

Окремо було зазначено, що у 2024 році планується введення когенераційних установок загальною потужністю 10,1 МВт.

Зокрема, чотири установки потужністю 5,6 МВт вже працюють, а протягом 2025-2026 років планується введення нових обʼєктів на основі відновлювальних джерел енергії: з використанням енергії сонця – три одиниці потужністю 30,9 МВт та вітру – шість одиниць потужністю 28,8 МВт.

Радник з енергоефективності Дмитро Колосовський розповів, що Миколаївщина вже має домовленості з донорами та бізнесом щодо реалізації нових проєктів енергоефективності. Зокрема, проєктно-кошторисна документація на їх розробку передбачає видатки для понад 40 проєктів.

У Миколаєві відбувся Конгрес на тему енергонезалежності. Фото: Миколаївська ОВА У Миколаєві відбувся Конгрес на тему енергонезалежності. Фото: Миколаївська ОВА

Євген Гладков звернувся до представників Міністерства енергетики та Міністерства регіонального розвитку з проханням допомогти залучити технічну допомогу для облаштування когенераційних установок, зокрема для медичних закладів.

Заступник Міністра енергетики України Микола Колісник заявив, що група з 30 фахівців готова допомогти громадам у підготовці технічної документації.

— Ми створили групу з 30 спеціалістів, які зможуть надати відповідну технічну допомогу локальним громадам та комунам. Щодо донорів – більшість інституцій взаємодіють саме з центральними органами влади. Тому наше ключове завдання – максимально якісно підготувати пропозицію та якнайшвидше отримати кошти, – сказав Микола Колісник.

Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім на конгресі на тему енергонезалежності. Фото: Миколаївська ОВА

Очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім підкреслив важливість енергонезалежності для кожної громади та закликав місцевих керівників активно долучатися до формування енергетичних планів, що дозволить залучити інвестиції в «зелену» енергетику.

— Питання підвищення рівня енергонезалежності регіонів та територіальних громад перебуває на особливому контролі у Президента України Володимира Зеленського та є одним із ключових пунктів Плану стійкості. Кожен із нас повинен докласти максимум зусиль задля того, аби острови енергонезалежності зʼявилися у кожній громаді області, – зазначив очільник області.

Він зазначив, що «зелена» енергетика є майбутнім не лише для Миколаївщини, а й для всієї України.

Раніше кореспонденти «МикВісті» повідомляли, що Миколаїв і 70% області понад 30 годин залишалися без електропостачання через наслідки масованого ракетного обстрілу, що стався в ніч на 28 листопада.

Світло у місті зникло близько 5:40 ранку 28 листопада. Попри спроби відновити постачання, електрика з’являлася лише короткочасно ввечері, після чого знову зникала.

Після 37 годин відсутності світла близько 18:00 29 листопада у Миколаєві поступово відновилось електропостачання.