У Миколаєві 2 грудня відновлять рух трамваїв та тролейбусів
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- Марія Хаміцевич
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18:17, 01 грудня, 2024
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Завтра, 2 грудня, у Миколаєві відновлять рух трамваїв та тролейбусів. Попередньо, транспорт працюватиме у звичних графіках.
Про це повідомили у «Миколаївелектротранс».
Також поновлюється роздача очищеної води тролейбусом та трамваєм на своїх локаціях.
«Звертаємо увагу пасажирів, що задля зменшення навантаження на енергетичну систему, опалення в транспорті працюватиме лише на 30%», — йдеться в повідомленні.
Слід зазначити, що у звʼязку із запровадженням екстрених відключень електроенергії, тролейбуси та трамваї в Миколаєві не курсували.
Нагадаємо, що Миколаїв і 70% області були понад 30 годин без електропостачання через наслідки масованого ракетного обстрілу, що стався в ніч на 28 листопада.
Світло у місті зникло близько 5:40 ранку 28 листопада. Попри спроби відновити постачання, електрика з’являлася лише короткочасно ввечері, після чого знову зникала. Голова ОВА Віталій Кім запевнив, що пошкодження вже виявлено, і до обіду 29 листопада електропостачання відновлять.
Попри відключення електроенергії, у Миколаєві запроваджено низку заходів для забезпечення стабільної життєдіяльності, про це повідомив Миколаївський міський голова Олександр Сєнкевич.
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