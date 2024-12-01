У Миколаєві 2 грудня відновлять рух трамваїв та тролейбусів

Тролейбуси у Миколаєві 29 листопада, фото: МикВісті

Завтра, 2 грудня, у Миколаєві відновлять рух трамваїв та тролейбусів. Попередньо, транспорт працюватиме у звичних графіках.

Про це повідомили у «Миколаївелектротранс».

Також поновлюється роздача очищеної води тролейбусом та трамваєм на своїх локаціях.

«Звертаємо увагу пасажирів, що задля зменшення навантаження на енергетичну систему, опалення в транспорті працюватиме лише на 30%», — йдеться в повідомленні.

Слід зазначити, що у звʼязку із запровадженням екстрених відключень електроенергії, тролейбуси та трамваї в Миколаєві не курсували.

Нагадаємо, що Миколаїв і 70% області були понад 30 годин без електропостачання через наслідки масованого ракетного обстрілу, що стався в ніч на 28 листопада.

Світло у місті зникло близько 5:40 ранку 28 листопада. Попри спроби відновити постачання, електрика з’являлася лише короткочасно ввечері, після чого знову зникала. Голова ОВА Віталій Кім запевнив, що пошкодження вже виявлено, і до обіду 29 листопада електропостачання відновлять.

Попри відключення електроенергії, у Миколаєві запроваджено низку заходів для забезпечення стабільної життєдіяльності, про це повідомив Миколаївський міський голова Олександр Сєнкевич.