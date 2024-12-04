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Рада ухвалила законопроєкт про компенсацію для ВПО за знищене нерухоме майно

Компенсації для внутрішньо переміщених осіб за знищене нерухоме майно. Фото з фотостоку freepikКомпенсації для внутрішньо переміщених осіб за знищене нерухоме майно. Фото з фотостоку freepik

У середу, 4 грудня, Верховна Рада проголосувала за законопроєкт щодо виділення компенсації для внутрішньо переміщених осіб за знищене нерухоме майно

Про це повідомив народний депутат від  фракції «Голос» Ярослав Железняк.

За його відповідне рішення проголосували 288 депутатів. Зазначається, що пріоритетне право на отримання компенсації за знищені об’єкти нерухомого майна, матимуть такі категорії ВПО:

  • досягли пенсійного віку;
  • мають на утриманні дитину віком до шести років;
  • виховують без одного з подружжя дитину віком до 14 років.

Також він заначив, що до другого читання доповнюється перелік категорій осіб з-поміж ВПО, які мають пріоритетне право на отримання компенсації за знищену нерухомість, - ті, хто:

  • мають на утриманні двох і більше дітей;
  • є одинокими матерями (батьками), які виховують малолітню дитину без батька (матері);
  • є особами з інвалідністю ІІІ групи;
  • мають на утриманні дитину віком до шести років, є усиновлювачами дитини, опікунами чи піклувальниками дитини, патронатними вихователями, прийомними батьками чи батьками-вихователями;
  • мають на утриманні дитину, яка хворіє на тяжкі захворювання.

Нагадаємо, що для внутрішньо переміщених осіб призначення субсидії на оренду житла розпочнеться з середини січня 2025 року. Так, на першому етапі субсидія на оренду житла буде впроваджуватись у 9 пілотних регіонах — тих, до яких перемістилась найбільша частина внутрішньо переміщених осіб. Це Чернігівська, Сумська, Харківська, Запорізька, Миколаївська, Дніпропетровська, Херсонська, Луганська, та Донецька області (крім окремих територій регіонів, що включені до переліку територій, на яких ведуться бойові дії або тимчасово окуповані РФ.

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