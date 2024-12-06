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Це принцип «воюй або працюй»: Шмигаль про нові вимоги для бронювання

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль, фото: Кабінет міністрів УкраїниПрем’єр-міністр України Денис Шмигаль, фото: Кабінет міністрів України

Вимога для компаній платити своїм працівникам не менш ніж 20 тисяч гривень, щоб забронювати їх, є реалізацією принципу «воюй або працюй».

Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, пише «Інтерфакс».

«Це дійсно принцип «воюй або працюй». Або компанія працює і наповнює бюджет, сплачуючи відповідний рівень зарплат і виходячи з тіні, або такі компанії вживають певних заходів, щоб рівень зарплат був збільшений і відповідав середньогалузевому», — сказав премʼєр-міністр. 

Як зазначається, нові правила бронювання, ухвалені урядом, покликані стимулювати бізнес працювати прозоро та підтримувати економіку. Згідно з постановою №1332, підприємства, які прагнуть зберегти статус критичних, повинні підтвердити його до кінця лютого 2025 року, а також забезпечити середню зарплату для своїх працівників не нижче 20 тисяч гривень.

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Денис Шмигаль наголосив, що це рішення має сприяти економічній стабільності, водночас підтримуючи принцип рівного розподілу відповідальності між військовими та працівниками.

Нагадаємо, що 15 листопада Кабмін України за результатами аудиту підприємств та організацій, які мають статус критичних та мають право бронювати співробітників, ухвалив рішення про зміну критеріїв.

Раніше в Уряді наголошували, що причина аудиту — аномальне зростання кількості критично важливих підприємств та кількості заброньованих працівників. Це зроблено в інтересах посилення обороноздатності держави та для недопущення зловживань.

Також, Президент України Володимир Зеленський розкритикував бронювання 1,5 мільйона працівників, після чого уряд призупинив дію деяких положень щодо визначення критично важливих підприємств.

Слід зазначити, що Кабінет міністрів затвердив оновлені правила бронювання військовозобов’язаних та запровадив механізм бронювання через «Дію» вже з 1 грудня.

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