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7 фахівців із супроводу ветеранів почали працювати на Миколаївщині

На Миколаївщині розпочали роботу 7 фахівці з супроводу ветеранів. Архівне фото: «МикВісті»На Миколаївщині розпочали роботу 7 фахівці з супроводу ветеранів. Архівне фото: «МикВісті»

На Миколаївщині розпочали роботу сім фахівці з супроводу ветеранів, які допомагають у вирішенні соціальних, освітніх, реабілітаційних і правових питань. 

Як повідомили у міністерстві у справах ветеранів спеціалісти закріплені за комунальними закладами об’єднаних територіальних громад.

Слід зазначити, що в Одеські області працює 11 таких фахівців, а в Херсонській — 2. 

Інфографіка міністерства у справах ветеранівІнфографіка міністерства у справах ветеранів
Інфографіка міністерства у справах ветеранівІнфографіка міністерства у справах ветеранів
Інфографіка міністерства у справах ветеранівІнфографіка міністерства у справах ветеранів

Очільниця міністерства Наталія Калмикова зазначила, що всього по Україні до робити приступили 411 фахівців. Загалом відбіркові комісії рекомендували 573 кандидатів, майже третина з них — ветерани.

«Перші 411 фахівців вже починають працювати у своїх громадах. Вони надаватимуть ветеранам та їхнім родинам інформаційний супровід та підтримку щодо отримання статусів, соціальних гарантій, проходження реабілітації, освітніх та інших послуг, працевлаштування, започаткування власної справи. Процес працевлаштування фахівців із супроводу зараз триває», — розповіла вона.

Нагадаємо, що у 2024 році Миколаївська область отримала з державного бюджету понад 176 мільйонів гривень на закупівлю житла для ветеранів. 

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