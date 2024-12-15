Кожної миті може впасти на перехожих: миколаївці поскаржились на аварійний паркан «Миколаївобленерго»

Аварійний паркан «Миколаївобленерго». Фото з Contact Center при Миколаївській міській раді

Миколаївці поскаржились на аварійний паркан біля підстанції «Миколаївобленерго», який кожної миті може впасти на перехожих.

В Facebook-групі «Contact Center при Миколаївській міській раді» Марія Хальнова повідомила, що по вулиці Терасній біля гаражного кооперативу розташована стіна, яка розвалюється і може впасти.

За словами жінки, саме біля цієї аварійної стіни кожного дня ходять містяни в тому числі і діти. Вона попросила знести її.

Аварійний паркан «Миколаївобленерго». Фото з Contact Center при Миколаївській міській раді

В свою чергу адміністрація Заводського району відзвітувала, що кам'яний паркан на балансі «Миколаївобленерго», однак там на лист з проханням ліквідувати загрозу не відповідають.

«Адміністрація Заводського району звернулась з проханням до АТ «Миколаївобленерго» відновити аварійний кам'яний паркан, який несе небезпеку життю людей. Лист направлено. На теперішній час відповідь відсутня», — йдеться у повідомленні.

Скриншот з В Facebook-групи «Contact Center при Миколаївській міській раді»

Аварійний паркан «Миколаївобленерго». Фото з Contact Center при Миколаївській міській раді

Нагадаємо, що мешканець багатоповерхового будинку за адресою проспект Центральний, 9 у Миколаєві скаржиться на можливе захоплення та огородження прибудинкової території з боку нотаріальної компанії, яка розташована на першому поверсі цього будинку.