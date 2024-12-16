У Миколаєві більше 80 вулиць та провулків сьогодні залишаться без світла
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- Альона Коханчук
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7:26, 16 грудня, 2024
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У понеділок, 16 грудня, частина міста до вечора залишиться без світла.
Про це повідомляє «Миколаївобленерго».
Цього дня роботи планові роботи проводитимуть на різних дільницях. По Миколаєві та у мікрорайоні Мала Корениха світла не буде 08:00, а ввімкнуть його в проміжку з 17:00 до 19:00, залежно від дільниці.
Нагадаємо, що на Миколаївщині з 16 грудня зміниться процедура застосування графіків погодинних відключень. Всі черги поділять ще на підчерги, а світло максимально можуть вимкнути на 7 годин.
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