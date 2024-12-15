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Нові графіки: як на Миколаївщині відключатимуть світло 16 грудня

В енергосистемі України дефіцит генерації. Фото з відкритих джерелВ енергосистемі України дефіцит генерації. Фото з відкритих джерел

На Миколаївщині завтра, 16 грудня, графіки відключення світла діятимуть за оновленими графіками.

Про це повідомляє «Миколаївобленерго».

Так, у понеділок час застосування і обсяг обмежень будуть такими:

  • 07:00 – 08:00 — одна черга відключень
  • 08:00 – 12:00 — дві черги відключень
  • 12:00 – 15:00 — півтори черги відключень
  • 15:00 – 17:00 — дві черги відключень
  • 17:00 – 19:00 — півтори черги відключень
  • 19:00 – 20:00 — одна черга відключень 

В розрізі черг та підчерг:

  • 1.1 — 12:3012:30 - 16:00
  • 1.2 — 12:3012:30 - 16:00
  • 2.1 — 14:3014:30 - 16:00
  • 2.2 — 12:3012:30 - 16:00
  • 3.1 — 06:30 - 09:00 та 16:00 - 19:30
  • 3.2 — 06:30 - 09:00 та 16:00 - 19:30
  • 4.1 — 07:30 - 09:00 та 16:00 - 17:00
  • 4.2 — 07:30 - 09:00 та 16:00 - 19:30
  • 5.1 — 09:00 - 12:30
  • 5.2 — 09:00 - 12:30
  • 6.1 — 09:00 - 12:30 та 19:30 - 20:00
  • 6.2 — 09:00 - 12:30 та 19:30 - 20:00

Нагадаємо, що на Миколаївщині з 16 грудня зміниться процедура застосування графіків погодинних відключень. Всі черги поділять ще на підчерги, а світло максимально можуть вимкнути на 7 годин.

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