Нові графіки: як на Миколаївщині відключатимуть світло 16 грудня

В енергосистемі України дефіцит генерації. Фото з відкритих джерел

На Миколаївщині завтра, 16 грудня, графіки відключення світла діятимуть за оновленими графіками.

Про це повідомляє «Миколаївобленерго».

Так, у понеділок час застосування і обсяг обмежень будуть такими:

07:00 – 08:00 — одна черга відключень

08:00 – 12:00 — дві черги відключень

12:00 – 15:00 — півтори черги відключень

15:00 – 17:00 — дві черги відключень

17:00 – 19:00 — півтори черги відключень

19:00 – 20:00 — одна черга відключень

В розрізі черг та підчерг:

1.1 — 12:3012:30 - 16:00

1.2 — 12:3012:30 - 16:00

2.1 — 14:3014:30 - 16:00

2.2 — 12:3012:30 - 16:00

3.1 — 06:30 - 09:00 та 16:00 - 19:30

3.2 — 06:30 - 09:00 та 16:00 - 19:30

4.1 — 07:30 - 09:00 та 16:00 - 17:00

4.2 — 07:30 - 09:00 та 16:00 - 19:30

5.1 — 09:00 - 12:30

5.2 — 09:00 - 12:30

6.1 — 09:00 - 12:30 та 19:30 - 20:00

6.2 — 09:00 - 12:30 та 19:30 - 20:00

Нагадаємо, що на Миколаївщині з 16 грудня зміниться процедура застосування графіків погодинних відключень. Всі черги поділять ще на підчерги, а світло максимально можуть вимкнути на 7 годин.