Нові графіки: як на Миколаївщині відключатимуть світло 16 грудня
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- Альона Коханчук
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20:03, 15 грудня, 2024
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На Миколаївщині завтра, 16 грудня, графіки відключення світла діятимуть за оновленими графіками.
Про це повідомляє «Миколаївобленерго».
Так, у понеділок час застосування і обсяг обмежень будуть такими:
- 07:00 – 08:00 — одна черга відключень
- 08:00 – 12:00 — дві черги відключень
- 12:00 – 15:00 — півтори черги відключень
- 15:00 – 17:00 — дві черги відключень
- 17:00 – 19:00 — півтори черги відключень
- 19:00 – 20:00 — одна черга відключень
В розрізі черг та підчерг:
- 1.1 — 12:3012:30 - 16:00
- 1.2 — 12:3012:30 - 16:00
- 2.1 — 14:3014:30 - 16:00
- 2.2 — 12:3012:30 - 16:00
- 3.1 — 06:30 - 09:00 та 16:00 - 19:30
- 3.2 — 06:30 - 09:00 та 16:00 - 19:30
- 4.1 — 07:30 - 09:00 та 16:00 - 17:00
- 4.2 — 07:30 - 09:00 та 16:00 - 19:30
- 5.1 — 09:00 - 12:30
- 5.2 — 09:00 - 12:30
- 6.1 — 09:00 - 12:30 та 19:30 - 20:00
- 6.2 — 09:00 - 12:30 та 19:30 - 20:00
Нагадаємо, що на Миколаївщині з 16 грудня зміниться процедура застосування графіків погодинних відключень. Всі черги поділять ще на підчерги, а світло максимально можуть вимкнути на 7 годин.
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