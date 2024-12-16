На Миколаївщині за тиждень народилося 79 немовлят, серед них дві двійні. Фото: МОЗ

З 9 по 15 грудня в пологових відділеннях Миколаївщини на світ з’явилися 79 немовлят, з яких дві двійні. З найменшою вагою 630 грам народилась дитина у Миколаївському пологовому будинку №3.

Серед новонароджених, які побачили світ минулого тижня 44 дівчинки та 35 хлопчиків, повідомляє управління охорони здоров’я Миколаївської ОВА.

В обласному центрі з 6 до 12 грудня у пологових відділеннях з’явилися на світ 38 немовлят. Як зазначили в пресслужбі Миколаївської міської ради, в місті народилося 15 дівчат та 23 хлопчика.

Раніше повідомлялось, що у пологових будинках Миколаєва, із 29 листопада по 5 грудня народилося 44 дитини.