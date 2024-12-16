  • понеділок

    16 грудня, 2024

  • 4.7°
    Легкий дощ

    Миколаїв

  • 16 грудня , 2024 понеділок

  • Миколаїв • 4.7° Легкий дощ

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2024 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

На Миколаївщині за тиждень народилося 79 немовлят, серед них дві двійні

На Миколаївщині за тиждень народилося 79 немовлят, серед них дві двійні. Фото: МОЗНа Миколаївщині за тиждень народилося 79 немовлят, серед них дві двійні. Фото: МОЗ

З 9 по 15 грудня в пологових відділеннях Миколаївщини на світ з’явилися 79 немовлят, з яких дві двійні. З найменшою вагою 630 грам народилась дитина у Миколаївському пологовому будинку №3.

Серед новонароджених, які побачили світ минулого тижня 44 дівчинки та 35 хлопчиків, повідомляє управління охорони здоров’я Миколаївської ОВА.

В обласному центрі з 6 до 12 грудня у пологових відділеннях з’явилися на світ 38 немовлят. Як зазначили в пресслужбі Миколаївської міської ради, в місті народилося 15 дівчат та 23 хлопчика.

Раніше повідомлялось, що у пологових будинках Миколаєва, із 29 листопада по 5 грудня народилося 44 дитини.

Останні новини про: Миколаївщина

Застрягли у кучугурах снігу: рятувальники витягли авто швидкої на Миколаївщині
На Миколаївщині затримали 21-річну дівчину за підозрою у вбивстві батька
На Миколаївщині захворюваність на грип та COVID-19 залишається нижчою за епідпоріг
Реклама

Читайте також:

новини

Зруйнований палац культури в Корабельному районі Миколаєва можна відновити, — УКС

Аліса Мелік-Адамян
новини

Як бізнес у Миколаєві створює новорічний настрій, прикрашаючи місто

Олена Козубовська
новини

Головну бухгалтерку окупаційного підприємства в Снігурівці заочно засудили до 6 років тюрми

Аліса Мелік-Адамян
новини

«Миколаївпастрансу» не вистачає 120 водіїв, щоб вивести усі автобуси на маршрути

Олена Козубовська
новини

Навіть 6 великих автобусів у Варварівку буде позитивом, — директор «Миколаївпастранс» про новий маршрут

Аліна Квітко

Останні новини про: Миколаївщина

На Миколаївщині захворюваність на грип та COVID-19 залишається нижчою за епідпоріг
На Миколаївщині затримали 21-річну дівчину за підозрою у вбивстві батька
Застрягли у кучугурах снігу: рятувальники витягли авто швидкої на Миколаївщині

Зруйнований палац культури в Корабельному районі Миколаєва підлягає відновленню, — УКС

На регуляцію безпритульних тварин у Миколаєві у 2025 планують витратить ₴36,4 млн

4 години тому

На Миколаївщині за вихідні затримали 9 нетверезих водіїв

Світлана Іванченко

Головне сьогодні