Погрожував підірвати гранату через ревнощі: на Миколаївщині затримали пʼяного чоловіка

У Баштанському районі Миколаївщини поліцейські затримали пʼяного чоловіка, який через ревнощі до співмешканки погрожував підірвати гранату.

Як повідомили у Нацполіції Миколаївської області, за скоєне йому загрожує до семи років ув’язнення. Наразі суд призначив чоловікові тримання під вартою.

За словами правоохоронців, до поліції звернулась мешканка села Березнегувате із заявою про те, що її співмешканець чинить домашнє насильство та погрожує підірвати гранату, зачинившись у будинку.

На виклик прибули слідчо-оперативна група та вибухотехніки. Як виявилося, 53-річний пʼяний чоловік під час сварки, зачинившись у будинку, погрожував підірвати гранату.

Поліцейські вилучили у нього корпус гранати Ф-1 та підривач УЗРГМ-2. Також під час обшуку правоохоронці знайшли ще 46 патронів калібру 5,45 міліметрів й патрон калібру 5,34 міліметрів.

На Миколаївщині затримали пʼяного чоловіка, що погрожував вибухівкою, фото: Нацполіція На Миколаївщині затримали пʼяного чоловіка, що погрожував вибухівкою, фото: Нацполіція

Раніше, у Первомайську на парковці біля одного із супермаркетів пʼяний чоловік, тримаючи в руці гранату, висмикнув чеку та погрожував її підірвати.

Також в одному із сіл Миколаївщини затримали чоловіка, який у місцевому магазині показував відвідувачам гранати.