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Дослідження: українці підтримують відновлення ядерної зброї, але мають побоювання втратити міжнародну підтримку

Ядерна зброя, фото з відкритих джерелЯдерна зброя, фото з відкритих джерел

Українці загалом підтримують відновлення ядерної зброї, від якої Україна відмовилася 30 років тому за Будапештським меморандумом. Водночас є побоювання втратити підтримку Заходу.

Про це йдеться в опитуванні Київського міського інституту соціології (КМІС).

Соціологи сформулювали три різні питання щодо відновлення ядерної зброї: 

  • без додаткової позитивної чи негативної інформації;
  • за умови втрати підтримки та запровадження санкцій від Заходу;
  • із втратою підтримки Заходу, але з умовою, що Україна має достатньо ресурсів протриматися, допоки ядерну зброю не буде розроблено.

Загалом 73% прихильно ставляться до ідеї відновлення ядерної зброї. Не підтримують — 20% (і ще 7% мають невизначені погляди).

У разі втрати підтримки та санкції від Заходу прихильне ставлення до відновлення ядерної зброї знижується до 46%, а частка тих, хто не підтримає таку ініціативу, зростає до 44% (та решта 10% мають невизначені погляди).

Однак, якщо Україна має достатньо ресурсів протриматися до моменту отримання ядерної зброї, то 58% готові були б піти на втрату підтримки Заходу з метою отримання ядерної зброї. Не підтримали б рішення отримати ядерну зброю за такого сценарію — 33% (та решта 8% мають невизначені погляди).

Соціологи КМІС нагадали, що в 1994 році 50% українців вважали, що Україна має стати без'ядерною державою, а за володіння ядерною зброєю виступали 30%. Інші 20% мали невизначені погляди.

Причому на той період питання ядерної зброї у свідомості українців значно поступалося актуальністю іншим питанням. На питання, які проблеми найбільше непокоять українців, лише 5% до топ-проблем зараховували питання ядерної зброї.

Опитування проводилося методом телефонних інтерв’ю Київським міжнародним інститутом соціології 2-17 грудня 2024 року серед 2000 респондентів у всіх регіонах України.

До вибірки не включалися жителі територій, які тимчасово не контролюються владою України (водночас частина респондентів — це ВПО, які переїхали з окупованих територій), а також опитування не проводилося з громадянами, які виїхали за кордон після 24 лютого 2022 року.

Формально за звичайних обставин статистична похибка такої вибірки (з імовірністю 0,95 і з врахуванням дизайн-ефекту 1,3) не перевищувала 2,9% для показників, близьких до 50%, 2,5% для показників, близьких до 25%, 1,7% - для показників, близьких до 10%, 1,3% — для показників, близьких до 5%.

Слід зазначити, що проведене раніше дослідження свідчило, що Україна входить до числа країн з найнижчим рівнем страху перед ядерною загрозою. Опитування проводили наприкінці 2023 року.

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