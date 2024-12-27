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Комунальники знесли кіоски на Флотському бульварі Миколаєва

На набережній демонтували кіоски. Фото: Департамент внутрішнього фінансового контролю, нагляду та протидії корупціїНа набережній демонтували кіоски. Фото: Департамент внутрішнього фінансового контролю, нагляду та протидії корупції

У центрі Миколаєва на Флотському бульварі знесли дві будки, де продавали каву та морозиво.

У Департаменті внутрішнього фінансового контролю, нагляду та протидії корупції зазначили, що тимчасові споруди «псували вигляд простору».

«Раніше тут відкрили сучасний спортивний майданчик та прибрали хаотично розташовані конструкції, включно з «капустою». Тепер, після демонтажу будок, Флотський бульвар стає більш відкритим, впорядкованим і комфортним для відпочинку», — впевнені у департаменті.

На набережній демонтували кіоски. Фото: Департамент внутрішнього фінансового контролю, нагляду та протидії корупціїНа набережній демонтували кіоски. Фото: Департамент внутрішнього фінансового контролю, нагляду та протидії корупції
На набережній демонтували кіоски. Фото: Департамент внутрішнього фінансового контролю, нагляду та протидії корупціїНа набережній демонтували кіоски. Фото: Департамент внутрішнього фінансового контролю, нагляду та протидії корупції

Нагадаємо, що у четвер, 26 грудня, комунальне підприємство «Миколаївські парки» обрізало кілька дерев на верхній Набережній, де нещодавно демонтували так звану скульптуру «Капуста». Роботи проводяться в рамках підготовки території для облаштування оглядового майданчика.

Раніше заступник директора «Миколаївських парків» з виробничої діяльності Олександр Брижатий заявляв, що поки про ремонт та оновлення сходів біля демонтованої скульптури мови не йде.

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