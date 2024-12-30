Статистика новонароджених у Миколаєві та області: серед дітей двійні та малюки з вагою 600 г

На Миколаївщині протягом тижня народилось 76 дітей, фото: evgenyataman/Depositphotos

У Миколаєві з 20 по 26 грудня народилися 32 дитини. А з 23 по 29 грудня в пологових будинках Миколаївської області на світ зʼявилося 76 дітей.

Як повідомили у Миколаївській міській раді, на світ з’явилося 17 дівчат та 15 хлопчиків.

Загалом з початку року в Миколаєві народилося 2 314 дітей, серед яких 34 двійні.

Водночас в Управлінні охорони здоровʼя Миколаївської облдержадміністрації повідомили, що по області серед немовлят, які побачили світ минулого тижня, 35 дівчаток та 41 хлопчик, а також дві двійні. З найменшою вагою 600 грамів народилися діти в «Пологовому будиноку №3».

Раніше також повідомлялось, що населення Миколаєва станом на кінець 2024 року збільшилося на 63 тисячі людей порівняно з минулим роком.