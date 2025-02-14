Реорганізація шкіл: Мішково-Погорілівську школу-інтернат перетворять на ліцей

Мішково-Погорілівська загальноосвітня санаторна школа-інтернат. Фото: Ганна Гінкул 2008 рік

У Миколаївській області реорганізують Мішково-Погорілівську школу-інтернат в Інгульський академічний ліцей обласного підпорядкування.

Відповідне рішення ухвалили 13 лютого під час позачергової сесії Миколаївської обласної ради, повідомляють «МикВісті».

Директорка департаменту освіти і науки обласної ради Алла Веліховська нагадала, що всі санаторні школи-інтернати в Україні мають змінити статус, пройти реорганізацію або бути ліквідованими до 1 липня 2025 року. Наразі в закладі навчається 269 учнів, працюють 116 співробітників, із них 50 — педагоги.

— Ми продовжуємо реформувати санаторні школи-інтернати. Щоб зберегти наші заклади, ми трансформуємо Мішково-Погорілівську школу-інтернат в Інгульський академічний ліцей. Це дозволить не тільки зберегти колектив і медичну базу, а й надати можливість дітям із найбільш зруйнованих регіонів продовжити навчання. Багато з них нині перебувають на деокупованих територіях, де школи зруйновані, і вони не можуть там навчатися, — пояснила вона.

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У ліцеї буде три профілі навчання: природничий (хіміко-біологічний або математичний), філологічний (українська та іноземна філологія) та суспільно-гуманітарний (історичний). Також передбачено оздоровчо-реабілітаційне відділення для дітей із соматичними захворюваннями, які потребують спеціальної медичної підтримки.

Через близькість до лінії фронту (100 км) пансіон поки що не працюватиме. Однак після покращення безпекової ситуації діти зможуть там проживати.

Рішення підтримали 45 депутатів.

Реорганізація шкіл у Миколаєві

Згідно з реформою закладів загальної середньої освіти, де будуть старші класи (10-11, а потім і 12) перетворюються на ліцеї. В гімназіях будуть навчати дітей лише 9 класів. При цьому ліцеїв буде значно менше, ніж шкіл, де були старші класи. Тобто у частині закладів, що стають гімназіями, 10 та 11 класи просто ліквідовуються.

Наразі триває поступовий перехід від одинадцятирічної до дванадцятирічної середньої освіти, і результатом реформи має стати здобуття освіти на трьох рівнях:

початкова освіта тривалістю чотири роки;

базова середня освіта тривалістю п’ять років;

профільна середня освіта тривалістю три роки.

До 1 вересня 2027 року засновники мають створити ліцеї, забезпечити їх педагогічними працівниками та всім необхідним для повноцінного функціонування.

На початку 2022 року в Миколаєві офіційно перейменували низку шкіл у гімназії та ліцеї. При цьому містяни обурилися, що у частині шкіл, які стали гімназіями, ліквідуються старші класи. Згодом ще дев'ять закладів загальної середньої освіти реорганізували у гімназії.

Мер Миколаєва Олександр Сєнкевич вважає, що в місті не можна повністю дотримуватися реформи Міносвіти та закрити 10-11 класи у всіх школах, які під неї підпадають. Він додав, що Миколаїв територіально занадто велике та «розтягнуте» місто, тому оптимізація мережі закладів середньої освіти тут має відбуватися зі своїми особливостями.

А на початку лютого 2022 року у Миколаєві спалахнув конфлікт навколо питання реорганізації загальноосвітніх шкіл в ліцеї та гімназії. Зокрема до депутатів звернулися представники шкіл №42 та №56 в Інгульському районі. По цих установах остаточного рішення не ухвалено — затверджувати нову форму будуть депутати міськради. Проте управління освіти має намір подавати проєкт рішення, згідно з яким школа №42 стане ліцеєм із 10-11 класами, а №56 — гімназією. Педагогічний та батьківський колективи останньої категорично не згодні з цим і вважають, що їхня школа нічим не гірша, а за деякими параметрами і взагалі більше підходить на роль ліцею ніж №42.

У травні 2023 року ще 16 загальноосвітніх шкіл І-ІІІ ступенів у Миколаєві перейменували у гімназії.

Через рік у Миколаєві об'єднали ще шість закладів загальної середньої освіти, а також ліквідували гімназію та дитячий садок. Йдеться про об'єднання ліцеїв №1 та №58, №5 та №22, а також ліквідацію початкової школи №2 через її приєднання до початкової школи №1. Водночас цим рішенням ліквідували гімназію №49 та дитячий садочок №70.

А статус гімназії №21 у мікрорайоні Мала Корениха понизили до початкової школи. Учням 5-9 класів пропонуватимуть дистанційну форму навчання в інших навчальних закладах Миколаєва.