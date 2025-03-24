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ГУР: Росія збільшує виплати, щоб заманити добровольців на війну

Росія збільшує фінансові бонуси для добровольців, фото: ReutersРосія збільшує фінансові бонуси для добровольців, фото: Reuters

Росія підвищила фінансові бонуси для громадян, які добровільно йдуть воювати. Про це повідомило Головне управління розвідки.

За даними ГУР, у деяких регіонах одноразові виплати для рекрутів із початку року зросли до понад 2 мільйонів рублів, а в Самарській області ця сума сягає майже 4 мільйонів.

Розвідники вважають, що це свідчить про небажання росіян воювати, а регулярне збільшення виплат є вимушеним кроком Кремля.

«Владі держави-агресора все важче знайти достатню кількість охочих воювати навіть за значні кошти», — зазначили в ГУР.

Нагадаємо, що у минулому році начальник пресслужби Оперативно-стратегічного угруповання військ «Хортиця» Ілля Євлаш заявляв, що у Росії почали більш масово набирати до армії жінок. Це свідчить про брак у росіян людського ресурсу.

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