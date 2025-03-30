Шамрай: у Миколаєві не вистачає понад сотню медиків, а навчання інтернів не гарантує поповнення лікарень спеціалістами

Начальниця управління охорони здоров’я Миколаївської міської ради Ірина Шамрай. Фото: «МикВісті»

У лікарнях Миколаєва потребують 132 медпрацівників, з яких є 42 вакансії для молодих лікарів-інтернів.

Про це повідомила начальниця управління охорони здоров’я Миколаївської міської ради Ірина Шамрай під час брифінгу, пишуть «МикВісті».

В 2025 році Міністерство охорони здоровʼя запровадило портал вакансій лікарів та медичних працівників, на якому для потреб Миколаєва є 132 вакансії, з яких 42 вакансії для лікарів-інтернів.

«Кожного року майже однакову кількість інтернів ми беремо на навчання. Приблизно 100 лікарів-інтернів проходять в нас навчання, у відсотках — це приблизно 50% бюджетники, 50% — контрактники», — зазначила вона.

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Однак, за словами Ірини Шамрай, у навчанні молодих лікарів-бюджетників є нюанси. Вона зазначила, що в законодавстві для них не передбачено трирічне відпрацювання. Тобто вони можуть виїхати працювати в інші міста, здобувши дефіцитну спеціальність.

«Таким чином ми навчаємо спеціалістів, а після проходження інтернату, отримавши кошти від закладу, він може поїхати працювати в інше місто, отримавши в нас дефіцитну спеціальність», — зазначає вона.

Лікарів-інтернів у Миколаєві заохочують залишатись, надаючи їм квартири. За останній час, як зазначає Ірина Шамрай, їм передали 12 квартир. Проте навіть це не завжди впливає на рішення молодих лікарів.

Як пояснила начальниця управління охорони здоровʼя, після завершення інтернатури лікарі часто повертаються в свої міста, щоб працювати там. Це пов'язано з системою розподілу вакансій.

Нагадаємо, що у цьому епідемічному сезоні в Миколаєві попит на вакцинацію проти грипу знизився порівняно з 2024 роком, попри високу захворюваність.

Раніше повідомлялося, що Міністерство охорони здоров’я (МОЗ) прогнозує дефіцит кадрів на глобальному рівні до 2030 року. Тому наразі розробляють стратегії, як забезпечити систему працівниками.