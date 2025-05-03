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Степівська громада отримає два службові автомобілі від обласного підприємства на Миколаївщині

Степівська громада отримає два службові автомобілі від обласного підприємства. Фото: ВікіпедіяСтепівська громада отримає два службові автомобілі від обласного підприємства. Фото: Вікіпедія

Миколаївська обласна рада погодила передачу у власність Степівської громади двох автомобілів, що перебували на балансі КП «Фармація». 

Таке рішення ухвалили під час сесійного засідання, яке відбулось 1 травня, пишуть «МикВісті».

Зокрема, громада отримає автомобілі ГАЗ-3105 та ГАЗ-2104. Як зазначив голова Миколаївської облради Антон Табунщик передача транспорту не вплине на роботу підприємства, адже воно вже надало письмову згоду.

Пропозицію попередньо розглянула й підтримала профільна комісія з питань комунальної власності.

У громаді планують використовувати автомобілі для службових потреб.

Нагадаємо, що Миколаївський центр катастроф передав поліції швидку для евакуації поранених правоохоронців на Херсонщині.

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