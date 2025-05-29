ГУР: понад половину захисників «Азовсталі» вже вдалося повернути з полону

Повернення з полону українських військових. Фото: Telegram/Володимир Зеленський

У ГУР заявили, що з російського полону вже вдалося повернути 1279 українських військовослужбовців, які боронили «Азовсталь» під час боїв за Маріуполь. Серед них — 455 бійців полку «Азов».

Про це розповів заступник голови Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Андрій Юсов, в ефірі «Радіо Свобода».

За його словами, це половина з приблизно 2500 захисників, які перебували там у 2022 році. Андрій Юсов наголосив, що така динаміка є позитивною порівняно з іншими підрозділами, але кожна цифра — це людське життя, і статистика не може замінити рідних.

Під час останнього масштабного обміну «1000 на 1000» вдалося звільнити представників 46 різних підрозділів, частину з яких раніше не включали до списків. Водночас він застеріг, що надмірна медійна увага до імен або підрозділів може нашкодити процесу, оскільки російські спецслужби використовують цю інформацію проти України.

З початку повномасштабного вторгнення Україна вже повернула понад 6 тисяч громадян у межах 65 обмінів — як військових, так і цивільних. Серед них є прикордонники, бійці тероборони, розвідники та інші категорії військових, за яких ведеться окрема боротьба.

— Це не люди другого гатунку — це військовослужбовці, це оборонці. Серед них мало спецпризначенців, зокрема українських розвідників, за яких іде окрема велика боротьба. Мало й представників інших важких категорій — засуджених військових, незаконно ув’язнених жінок, офіцерів та комбатантів, яких ворог принципово не повертає, — сказав Андрій Юсов.

Слід зазначити, що станом на травень 2025 року щонайменше 206 українських військовополонених загинули у російському полоні з початку повномасштабного вторгнення.