Понад 200 українських військовополонених загинули в полоні Росії, — АР

Понад 200 українських військовополонених загинули в полоні Росії, фото: sich-pravo.org

Станом на травень 2025 року щонайменше 206 українських військовополонених загинули у російському полоні з початку повномасштабного вторгнення.

Про це повідомляє агентство Associated Press із посиланням на представників ООН, правозахисників, українську владу та судмедекспертів.

За словами українських офіційних осіб, регулярна передача тіл з ознаками тортур, виснаження та відсутності медичної допомоги свідчить про жорстоке поводження з полоненими. Часто тіла надходять у сильно розкладеному стані або з прихованими травмами, що ускладнює встановлення причин смерті. У деяких випадках бракує внутрішніх органів.

У звітах ООН зазначено, що 95% звільнених українських військових зазнали систематичних катувань: побоїв, електрошоку, сексуального насильства, імітації розстрілів, позбавлення сну. Amnesty International також підтверджує факти масових знущань і відсутність доступу до полонених для правозахисників.

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Видання пише, що Україна готує позови до Міжнародного кримінального суду щодо жорстокого поводження Росії з полоненими, спираючись на свідчення звільнених бійців та результати судово-медичних експертиз.

Смерть журналістки Вікторії Рощиної

Вікторія Рощина працювала на «Українському радіо», «UA:Перший», «hromadske», а також у виданнях «Українська правда», «Новости Донбасса», «Цензор.нет» та «Радіо Свобода». У 2022 році вона отримала нагороду Міжнародного жіночого медійного фонду «За мужність у журналістиці».

Нагадаємо, Вікторія Рощина була на фронті з початку повномасштабного вторгнення. 16 березня 2022 року стало відомо про її затримання представниками російської федеральної служби безпеки, коли вона перебувала в окупованому Бердянську. 22 березня російські військові звільнили її з полону, змусивши записати відео, в якому вона спростувала всі претензії до російських спецслужб. Згодом 27 липня 2023 року Рощина вирушила з України до Польщі й мала дістатися окупованих територій на сході України (через Росію), звідки вона працювала над репортажем. Вікторія Рощина перестала виходити на зв’язок із рідними 3 серпня 2023 року. Згодом стало відомо, що українська журналістка загинула під час перебування в російському ув'язненні. 24 квітня 2025 року стало відомо, що тіло Вікторії Рощиної повернули в Україну.

Обмін полоненими в форматі «1000 на 1000»

Під час переговорів у Туреччині 16 травня українська та російська делегації погодилися провести масштабний обмін полоненими за форматом «1000 на 1000».

Нагадаємо, що у п’ятницю в рамках першого етапу обміну Україна повернула 390 людей — 270 військових і 120 цивільних. Після цього 24 травня в Україну повернулися ще 307 військових у межах другого етапу обміну.

У неділю, 25 травня, завершився третій етап обміну. Додому повернули ще 303 українських захисників.