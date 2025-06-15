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Вночі Росія атакувала Україну майже 200 ракетами та дронами

РФ атакувала Україну майже 200 ракетами та дронами. Фото: unn.uaРФ атакувала Україну майже 200 ракетами та дронами. Фото: unn.ua

У ніч на 15 червня росіяни випустили 194 засоби повітряного нападу по території України, з них 167 було знешкоджено — 119 збитих у повітрі і ще 48 враховані як локаційно втрачені.

За даними Повітряних Сил, серед уражених цілей — 111 безпілотників Shahed і дронів-імітувачів, 2 аеробалістичні ракети Х-47М2 «Кинджал», 3 балістичні ракети «Іскандер-К», 3 ракети «Іскандер-М» (KN-23) та 4 крилаті ракети «Калібр».

Загалом ворог застосував 183 ударні безпілотники Shahed та імітатори, 2 аеробалістичні Х-47М2, 1 балістичну «Іскандер-М»/KN-23, 4 «Іскандер-К» та 4 «Калібр». Основний напрямок атаки — Полтавщина, зокрема місто Кременчук.

Нагадаємо, що 14 червня російська армія атакувала Миколаївську область дронами FPV. Внаслідок удару по одному із сіл було пошкоджено приватний будинок.

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