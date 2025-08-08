«Транспортний безвіз» між Україною та Молдовою продовжили до 2027 року

«Транспортний безвіз» між Україною та Молдовою продовжили ще на два роки. Фото: Радіо Свобода

Україна продовжила «транспортний безвіз» для вантажівок із Молдовою ще на два роки — до кінця 2027-го.

Про це повідомив віцепрем'єр з відновлення, міністр розвитку громад і територій України Олексій Кулеба.

За його словами, це важливе рішення не лише для логістики, а й для всієї економіки: торік товарообіг між країнами зріс на 12% і досяг 1,1 мільярдів доларів. У цьому важливу роль відіграє лібералізація перевезень.

«Це більше можливостей як для українського, так і молдовського бізнесу. Головне — жодного повернення до дозволів на перевезення, а значить, сталість двосторонніх та транзитних перевезень», — зазначив Олексій Кулеба.

Він додав, що Молдова є важливим транзитним маршрутом до ринків Європи.

Нагадаємо, українські перевізники й надалі зможуть їздити до країн ЄС без спеціальних дозволів. Європарламент підтримав продовження так званого «транспортного безвізу» до кінця 2025 року.

Раніше повідомлялось, що Євросоюз вирішив не продовжувати дію «торгового безвізу» з Україною. Замість цього з 6 червня запроваджуються тимчасові правила торгівлі, які затвердила Єврокомісія.