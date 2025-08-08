Вже 42 читачів МікВісті вирішили приєднатись до Клубу. Наша ціль — 200

Ми запустили клуб МикВісті!
Детальніше
Участь в клубі — інвестиція
у правду та журналістику
Приєднатися
Ваша інвестиція  у правду та журналістику.   Детальніше

  • пʼятниця

    8 серпня, 2025

  • 29.4°
    Ясне небо

    Миколаїв

  • 8 серпня , 2025 пʼятниця

  • Миколаїв • 29.4° Ясне небо

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

«Транспортний безвіз» між Україною та Молдовою продовжили до 2027 року

Фото:«Транспортний безвіз» між Україною та Молдовою продовжили ще на два роки. Фото: Радіо Свобода 

Україна продовжила «транспортний безвіз» для вантажівок із Молдовою ще на два роки — до кінця 2027-го.

Про це повідомив віцепрем'єр з відновлення, міністр розвитку громад і територій України Олексій Кулеба.

За його словами, це важливе рішення не лише для логістики, а й для всієї економіки: торік товарообіг між країнами зріс на 12% і досяг 1,1 мільярдів доларів. У цьому важливу роль відіграє лібералізація перевезень.

«Це більше можливостей як для українського, так і молдовського бізнесу. Головне — жодного повернення до дозволів на перевезення, а значить, сталість двосторонніх та транзитних перевезень», — зазначив Олексій Кулеба.

Він додав, що Молдова є важливим транзитним маршрутом до ринків Європи.

Нагадаємо, українські перевізники й надалі зможуть їздити до країн ЄС без спеціальних дозволів. Європарламент підтримав продовження так званого «транспортного безвізу» до кінця 2025 року. 

Раніше повідомлялось, що Євросоюз вирішив не продовжувати дію «торгового безвізу» з Україною. Замість цього з 6 червня запроваджуються тимчасові правила торгівлі, які затвердила Єврокомісія.

Останні новини про: Транспорт

Уряд спростив реєстрацію конфіскованого транспорту
До місцевих бюджетів Миколаївщини сплатили ₴1,6 млн транспортного податку
Менше вагонів — більше пасажирів: в «Укрзалізниці» пояснили, чому бракує квитків
Реклама

Читайте також:

новини

«Це стартовий постріл пістолета», — Сєнкевич розказав, як буде проходити реформа структури мерії Миколаєва

Катерина Середа
новини

На добудову скверу біля школи №20 потрібно ще ₴30 млн, але в бюджеті Миколаєва цих грошей немає, — Сєнкевич

Юлія Бойченко
новини

Сєнкевич та Панченко пояснили, навіщо у Соляних будувати 2 км тротуару за ₴16 млн: «Люди вимагають»

Юлія Бойченко
новини

У Миколаєві виконком зобов’язав «Таврію-В» облаштувати укриття в магазині на Намиві

Ірина Олехнович
новини

ДЖКГ Миколаєва просить міськраду дати згоду на «списання двох вбиралень на 4 очка»

Катерина Середа
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Транспорт

Менше вагонів — більше пасажирів: в «Укрзалізниці» пояснили, чому бракує квитків
До місцевих бюджетів Миколаївщини сплатили ₴1,6 млн транспортного податку
Уряд спростив реєстрацію конфіскованого транспорту

«Це стартовий постріл пістолета», — Сєнкевич розказав, як буде проходити реформа структури мерії Миколаєва

Справа Князєва: у ВАКСі дивились записи з передачі грошей, які перед затриманням приніс миколаївський ексдепутат Горбуров

5 годин тому

Чоловік на параплані хотів перелетіти кордон з Молдовою, його затримали

Марія Хаміцевич

Головне сьогодні
Ми запустили клуб МикВісті!

Спільнота читачів, які вірять у силу медіа та змінюють реальність через журналістику

Наша ціль — 200
Вже 42 читачів МікВісті вирішили приєднатись до Клубу
Приєднатися
Apple Pay