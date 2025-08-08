Вже 42 читачів МікВісті вирішили приєднатись до Клубу. Наша ціль — 200

«Дбаємо з любов’ю»: у Миколаєві КП «Парки» обрізає унікальний 170-річний дуб

У Миколаєві комунальники обрізають унікальний 170-річний дуб. Фото: КП «Миколаївські Парки»У Миколаєві комунальники обрізають унікальний 170-річний дуб. Фото: КП «Миколаївські Парки»

У Миколаєві комунальне підприємство «Миколаївські Парки» обрізає «Дуб горизонтальний». Дерево є пам’яткою природи місцевого значення, і росте в парку «Дружба» в Корабельному районі.

Як запевняють комунальники, під час робіт видаляють лише сухі та пошкоджені гілки. 

«Під час обрізки ми видаляємо лише сухі та пошкоджені гілки, а всі зрізи ретельно обробляємо спеціальною пастою, щоб запобігти загниванню і розвитку грибкових захворювань. Це важливий крок для продовження життя дерева та збереження його здоров’я», — запевняють на підприємстві. 

У Миколаєві комунальники обрізають унікальний 170-річний дуб. Фото: КП «Миколаївські Парки»У Миколаєві комунальники обрізають унікальний 170-річний дуб. Фото: КП «Миколаївські Парки»
У Миколаєві комунальники обрізають унікальний 170-річний дуб. Фото: КП «Миколаївські Парки»У Миколаєві комунальники обрізають унікальний 170-річний дуб. Фото: КП «Миколаївські Парки»

Зазначається, що усі роботи проходять під наглядом Державної екологічної інспекції з дотриманням екологічних норм.

«Цей величний дуб має обхват стовбура 263 см і, за розрахунками, його вік становить близько 167–170 років! Це справжній свідок історії, який ми бережемо для майбутніх поколінь. Працюємо пліч-о-пліч і дбаємо про місто з любов’ю», — йдеться у повідомленні. 

У Миколаєві комунальники обрізають унікальний 170-річний дуб. Фото: КП «Миколаївські Парки»У Миколаєві комунальники обрізають унікальний 170-річний дуб. Фото: КП «Миколаївські Парки»
У Миколаєві комунальники обрізають унікальний 170-річний дуб. Фото: КП «Миколаївські Парки»У Миколаєві комунальники обрізають унікальний 170-річний дуб. Фото: КП «Миколаївські Парки»

Нагадаємо, що після пожежі у парку «Дружба», яка охопила щонайменше 25%, КП «Миколаївські Парки» не зверталося до поліції.

