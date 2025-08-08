На Миколаївщині до 10 вересня вантажівки зможуть їздити під час комендантської години

Затор із вантажівок у Миколаєві. Фото: «МикВісті»

До 10 вересня у Миколаївській області вантажівкам дозволили їздити під час комендантської години.

Відповідне розпорядження підписав начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім.

Таке тимчасове рішення ухвалили через тривалу спеку з температурою понад +28°C. Виняток становлять випадки, коли є реальна загроза життю, безпеці людей або інтересам суспільства та держави.

«Розпорядження прийнято з метою збереження дорожнього покриття у період спекотної погоди та недопущення скупчення великовагових транспортних засобів на відстійниках і уздовж автодоріг загального користування», — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що водії та власники великовагових транспортних засобів повині обов’язково мати при собі супровідні документи на вантаж і надавати їх на вимогу.

Водіїв закликають суворо дотримуватися правил дорожнього руху та заходів безпеки, аби уникнути аварій та зберегти дороги в належному стані.

Раніше в мерії Миколаєва заявили, що патрульна поліція ігнорує рішення міськради щодо контролю за рухом великогабаритного транспорту у години пік.