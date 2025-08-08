Вже 42 читачів МікВісті вирішили приєднатись до Клубу. Наша ціль — 200

Ми запустили клуб МикВісті!
Детальніше
Участь в клубі — інвестиція
у правду та журналістику
Приєднатися
Ваша інвестиція  у правду та журналістику.   Детальніше

  • пʼятниця

    8 серпня, 2025

  • 29.6°
    Ясне небо

    Миколаїв

  • 8 серпня , 2025 пʼятниця

  • Миколаїв • 29.6° Ясне небо

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

На Миколаївщині до 10 вересня вантажівки зможуть їздити під час комендантської години

Затор із вантажівок у Миколаєві. Фото: «МикВісті»Затор із вантажівок у Миколаєві. Фото: «МикВісті»

До 10 вересня у Миколаївській області вантажівкам дозволили їздити під час комендантської години. 

Відповідне розпорядження підписав начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім.

Таке тимчасове рішення ухвалили через тривалу спеку з температурою понад +28°C. Виняток становлять випадки, коли є реальна загроза життю, безпеці людей або інтересам суспільства та держави.

«Розпорядження прийнято з метою збереження дорожнього покриття у період спекотної погоди та недопущення скупчення великовагових транспортних засобів на відстійниках і уздовж автодоріг загального користування», — йдеться у повідомленні. 

Зазначається, що водії та власники великовагових транспортних засобів повині обов’язково мати при собі супровідні документи на вантаж і надавати їх на вимогу.

Водіїв закликають суворо дотримуватися правил дорожнього руху та заходів безпеки, аби уникнути аварій та зберегти дороги в належному стані.

Раніше в мерії Миколаєва заявили, що патрульна поліція ігнорує рішення міськради щодо контролю за рухом великогабаритного транспорту у години пік.

Останні новини про: Миколаївщина

У селі на Миколаївщині оголосили карантин через картопляну міль
Підприємцям Миколаївщини повернули понад ₴370 млн ПДВ
На Миколаївщині кількість пропозицій оренди житла за місяць впала на третину
Реклама

Читайте також:

новини

Мешканці багатоповерхівки у Миколаєві, де вибухнув газ, не знають, коли отримають обіцяну компенсацію після демонтажу підʼїзду

Даріна Мельничук
новини

На Миколаївщині кількість пропозицій оренди житла за місяць впала на третину

Світлана Іванченко
новини

«Це стартовий постріл пістолета», — Сєнкевич розказав, як буде проходити реформа структури мерії Миколаєва

Катерина Середа
новини

На добудову скверу біля школи №20 потрібно ще ₴30 млн, але в бюджеті Миколаєва цих грошей немає, — Сєнкевич

Юлія Бойченко
новини

Сєнкевич та Панченко пояснили, навіщо у Соляних будувати 2 км тротуару за ₴16 млн: «Люди вимагають»

Юлія Бойченко
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Миколаївщина

На Миколаївщині кількість пропозицій оренди житла за місяць впала на третину
Підприємцям Миколаївщини повернули понад ₴370 млн ПДВ
У селі на Миколаївщині оголосили карантин через картопляну міль

«Дбаємо з любов’ю»: у Миколаєві КП «Парки» обрізає унікальний 170-річний дуб

Мешканці багатоповерхівки у Миколаєві, де вибухнув газ, не знають, коли отримають обіцяну компенсацію після демонтажу підʼїзду

4 години тому

На Миколаївщині кількість пропозицій оренди житла за місяць впала на третину

Світлана Іванченко

Головне сьогодні
Ми запустили клуб МикВісті!

Спільнота читачів, які вірять у силу медіа та змінюють реальність через журналістику

Наша ціль — 200
Вже 42 читачів МікВісті вирішили приєднатись до Клубу
Приєднатися
Apple Pay