У Вознесенську жителі закликають міську владу поливати молоді дерева, «інакше вони всі загинуть»

У Вознесенську жителі закликають владу терміново організувати полив молодих дерев, які посаджені на вулицях Кібрика та Соборності.

Про проблему на своїй сторінці у соцмережах повідомила Катерина Жданова, пишуть «МикВісті».

У Вознесенську комунальники не поливають молоді дерева. Фото: Катерина Жданова У Вознесенську комунальники не поливають молоді дерева. Фото: Катерина Жданова

«Міська влада Вознесенська, величезне прохання: якось організувати полив молодих дерев по вулиці Кібрика та Соборності. Я розумію, що з водогоном у нас біда. Але можливо можна якось з річки чи каналу підвозити воду і ввечері поливати. Хоч почергово. Хоч по кілька деревцят на день. Але так, щоб хоч по «пару відер» під деревце. Інакше вони всі загинуть», — написала Катерина Жданова.

Вона нагадала, що це вже другий рік поспіль, коли літо та осінь проходять без дощів, а цьогорічна зима — без снігу.

Окремо Жданова підняла питання, як у майбутньому планують поливати новий парк у центрі міста.

«Тому, коли заходить мова про неймовірно гарний «зелений парк» на площі від музею Кібрика і до міськради, у мене завжди одне питання: чим ми будемо його поливати?», — зазначила Катерина Жданова.

Нагадаємо, що «МикВісті» писали про те, як на центральній вулиці Кібрика у Вознесенську повністю обрізали декілька кленів. На місці чотирьох дерев залишись лише обрізані пеньки.

Після публікації, екологічна інспекція виписала штраф місцевому комунальному підприємству.