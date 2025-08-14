Вже 46 читачів МікВісті вирішили приєднатись до Клубу. Наша ціль — 200

На Миколаївщині створять два нові заповідники площею понад 500 гектарів

На Миколаївщині створять два нові заказники. Фото: Українська природоохоронна група, ілюстративнеНа Миколаївщині створять два нові заказники. Фото: Українська природоохоронна група, ілюстративне

Веселинівська селищна рада на Миколаївщині підтримала створення двох нових ландшафтних заказників місцевого значення — «Кручі» площею 327,67 гектарів та «Покровський» площею 132,73 гектара. Загалом під охорону потрапить понад 500 гектарів цінних природних ділянок.

Про це повідомила Українська природоохоронна група — UNCG.

Клопотання та наукові обґрунтування для їх створення були подані ще на початку року, після майже трьох років періодичних обстежень. Майбутні заказники розташовані поблизу села Покровка та охоплюють лише землі комунальної власності.

У 2021 році громада вже підтримала збереження степових екосистем, створивши заказники «Райдолинський степ» та «Веселинівські плавні». Також триває робота над створенням «Чичиклійського» заказника. У 2024 році відкрилася екостежка «Долина Троянд», яка знайомить відвідувачів зі степами Миколаївщини.

На території майбутніх заказників виявлено 13 видів рослин, занесених до Червоної книги України, серед яких — ковила волосиста, Лессінга, найкрасивіша, українська, дніпровська, шафран сітчастий, дрік скіфський, тюльпан бузький, астрагал одеський, півники понтичні, сон лучний.

Наразі очікується погодження від Прибужанівської громади, оскільки понад 45 гектарів «Кручів» розташовані на її території. Далі рішення мають ухвалити Миколаївська ОВА та обласна рада.

Нагадаємо, у минулому році головна спеціалістка управління екології Миколаївської ОВА Марина Романенко розповіла, що на території Миколаївської області планують створити чотири нових заповідника.

Йдеться про створення ландшафтного заказника «Лук'янівський» та ботанічного заказника «Баратівка» у Баштанському районі, а також двох об'єктів у Миколаєві: парку-пам'ятки садово-паркового мистецтва «Миколаївська обсерваторія» та ботанічної пам'ятки природи «Каркас Миколи Леонтовича». 

