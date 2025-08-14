У липні в Україні було найбільше жертв через війну: 286 загиблих та понад 1300 поранених

У липні кількість жертв серед цивільних в Україні сягнула максимуму за понад три роки. Фото: «МикВісті»

У липні 2025 року в Україні зафіксували 286 загиблих і 1388 поранених унаслідок війни. Це найбільша кількість із травня 2022 року.

Про це повідомила Моніторингова місія ООН з прав людини в Україні.

Загалом цивільні постраждали у 18 областях та в місті Києві.

Збільшення кількості жертв у липні відбулося переважно в підконтрольних Україні районах уздовж лінії фронту. Найбільший приріст спричинили російські авіабомби — 276 жертв (67 загиблих та 209 поранених) у липні 2025 року, якщо порівняти зі 114 жертвами (34 загиблих та 80 поранених) у червні 2025 року.

Попри зменшення кількості жертв від ударів ракетами дальнього радіуса дії та ударних дронів приблизно на 20% у липні, порівнюючи із червнем 2025 року, ці атаки залишалися серйозною загрозою для цивільних. Вони становили майже 40% усіх жертв серед цивільних, зокрема в таких великих містах, як Київ, Дніпро та Харків.

Безпілотники ближнього радіуса дії посіли друге місце серед причин жертв серед цивільних після зброї дальнього радіуса дії, становивши 24% від загальної кількості (64 загиблих та 337 поранених).

