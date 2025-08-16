Нові тролейбусні маршрути №11 і №12 у Корабельному районі Миколаєва: графіки руху
- Аліна Квітко
17:24, 16 серпня, 2025
З понеділка, 18 серпня, у Миколаєві розпочнуть роботу нові тролейбусні маршрути №11 та №12.
Про це повідомляє пресслужба КП «Миколаївелектротранс».
Тролейбуси курсуватимуть у тестовому режимі, тому графіки можуть змінюватися залежно від пасажиропотоку.
Одночасно змінюється графік руху тролейбуса №10, який курсує за маршрутом: вул. Айвазовського — Залізничний вокзал «Миколаїв — Пасажирський» — вул. Курортна.
В електротрансі нагадали, що нові маршрути поступово додаватимуться до сервісів відстеження руху в режимі реального часу — CityBus та EasyWay. Також на наступному тижні графіки нових маршрутів з’являться на офіційному сайті КП «Миколаївелектротранс» після проведення регламентних робіт.
Нагадаємо, що раніше у Корабельному районі презентували нову кінцеву зупинку та зарядну станцію для цих тролейбусів. На території додатково облаштували диспетчерський пункт і простір для відпочинку водіїв. Наразі зарядна станція здатна обслуговувати шість тролейбусів одночасно завдяки колонкам потужністю 30 кВт. Також на випадок відключень електроенергії тут передбачено резервне живлення — два генератори.
