Зеленський передав Трампу гольф-клюшку від військового, у відповідь отримав ключі від Білого дому

Зеленський подарував Трампу гольф-клюшку від українського військового. Фото: Getty Images

Президент України Володимир Зеленський під час зустрічі у Вашингтоні передав американському лідеру Дональду Трампу гольф-клюшку, подаровану йому військовим Збройних сил України.

Як розповіли в Офісі президента України, її виготовив і передав Зеленському молодший сержант Костянтин Картавцев, який втратив ногу в перші місяці повномасштабного вторгнення, рятуючи побратимів. Гольф став для нього важливою частиною реабілітації.

Зеленський також показав відеозвернення Картавцева, у якому він просить президента США допомогти Україні здобути справедливий і тривалий мир.

Дональд Трамп подякував українському воїну, записав для нього відео та подарував Зеленському символічні ключі від Білого дому.

Зустріч Зеленського з Трампом у Білому домі

18 серпня президент України Володимир Зеленський приїхав до Білого дому на перемовини з американським президентом Дональдом Трампом. До Вашингтона також прибули європейські лідери.

За їхніми підсумками Трамп і Зеленський назвали двосторонню зустріч «дуже хорошою». Після цього президент США провів телефонну розмову з президентом Росії Володимиром Путіним та заявив, що розпочав підготовку до особистої зустрічі українського та російського лідерів.

Це відбулося через кілька днів після перемовин Трампа і Путіна на Алясці. Ту зустріч американський президент оцінив на «10 з 10» і повідомив, що поки утримається від додаткових санкцій чи інших «серйозних наслідків» для Росії, які раніше обіцяв.