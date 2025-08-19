Зеленський передав Трампу гольф-клюшку від військового, у відповідь отримав ключі від Білого дому
- Марія Хаміцевич
13:23, 19 серпня, 2025
Президент України Володимир Зеленський під час зустрічі у Вашингтоні передав американському лідеру Дональду Трампу гольф-клюшку, подаровану йому військовим Збройних сил України.
Як розповіли в Офісі президента України, її виготовив і передав Зеленському молодший сержант Костянтин Картавцев, який втратив ногу в перші місяці повномасштабного вторгнення, рятуючи побратимів. Гольф став для нього важливою частиною реабілітації.
Зеленський також показав відеозвернення Картавцева, у якому він просить президента США допомогти Україні здобути справедливий і тривалий мир.
Дональд Трамп подякував українському воїну, записав для нього відео та подарував Зеленському символічні ключі від Білого дому.
Зустріч Зеленського з Трампом у Білому домі
18 серпня президент України Володимир Зеленський приїхав до Білого дому на перемовини з американським президентом Дональдом Трампом. До Вашингтона також прибули європейські лідери.
За їхніми підсумками Трамп і Зеленський назвали двосторонню зустріч «дуже хорошою». Після цього президент США провів телефонну розмову з президентом Росії Володимиром Путіним та заявив, що розпочав підготовку до особистої зустрічі українського та російського лідерів.
Це відбулося через кілька днів після перемовин Трампа і Путіна на Алясці. Ту зустріч американський президент оцінив на «10 з 10» і повідомив, що поки утримається від додаткових санкцій чи інших «серйозних наслідків» для Росії, які раніше обіцяв.
