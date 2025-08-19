Безкоштовні обіди у школах: у Південноукраїнську побоюються, що частина страв з меню Клопотенка опиниться у смітнику

Страви у шкільній їдальні. Архівне фото «МикВісті»

У Південноукраїнську з 1 вересня всі школярі 1–11 класів ліцеїв та гімназій отримуватимуть безкоштовні обіди. Члени виконкому погодили рішення, однак вони побоюються, що частина продуктів з меню Клопотенка буде викидатись у смітник.

Про це стало відомо під час засідання виконкому повідомляють «МикВісті».

Начальник управління освіти міста Юрій Сінчук зазначив, що раніше безкоштовно харчувалися учні 1-4 класів за кошти міського бюджету та державної субвенції. Але з нового навчального року безкоштовно харчуватимуться абсолютно всі учні.

«Навесні держава задекларувала, що з першого вересня 2025 року держава виділяє субвенцію додатково на безкоштовне харчування усіх учнів, які навчаються в закладах загальної-середньої освіти. Мова йде про прифронтові області, Миколаївська область сюди підпадає», — зазначив Юрій Сінчук.

Засідання виконкому Південноукраїнської міської ради. Фото: міська рада

Члени виконкому поцікавилися, чи є можливість у дітей самостійно обирати, що з меню вони їстимуть, а що ні. На їхню думку, не всі діти хочуть їсти певні страви та будуть викидати їх у смітник.

Юрій Сінчук зазначив, що є дуже багато думок і різне відношення до меню Клопотенка. Однак він зауважив, що школи не можуть відмовитись від певних страв, адже все рахується по калоріях та затверджується Держпродспоживслужбою.

Однак члени виконкому не заспокоювались. На їхню думку, деякі учні не захочуть їсти страви з меню і будуть випадки, коли учень записався на обід і просто не прийшов. На що начальник управління освіти міста Юрій Сінчук відповів, що у такому разі з батьками учнів потрібно спілкуватись і переконувати, щоб діти ходили у їдальню.

«Дитина повинна прийти в їдальню, взяти свою порцію, викинути в бак і піти з їдальні. Так?», — запитували члени виконкому. «Навіщо ви витягуєте з мене те, що я не маю права і не буду говорити. Ні, не так. Дитина повинна прийти у їдальню та з'їсти», — відповів Юрій Сінчук.

Юрій Сінчук додав, що у майбутньому все ж треба запровадити можливість вибору страв, але поки такої функції немає. Також він підкреслив, що із запровадженням безкоштовного харчування для всіх учнів, навантаження на харчоблоки значно зросте, оскільки доведеться готувати більше страв і водночас продумати організацію процесу так, щоб усі учні встигли пообідати.

Раніше повідомлялося, що у новому навчальному році безкоштовним харчуванням у школах Миколаєва забезпечать усіх учнів — від 1 до 11 класу.

Перед цим Міністерство освіти і науки планує розширити програму безкоштовного харчування у школах, включивши до неї учнів 5-6 класів.

Також нагадаємо, що виконком Миколаївської міськради ухвалив нові граничні ціни на харчування дітей у школах, профтехучилищах і спеціалізованих закладах. Зміни набудуть чинності з 1 вересня.