Де у Миколаєві сьогодні вимкнуть світло через планові роботи: адреси

У вівторок, 20 серпня 2025 року, в Миколаєві проводитимуться ремонтні та реконструкційні роботи на електромережах. У зв’язку з цим на низці вулиць тимчасово відключатимуть електропостачання.

Про це повідомляє «Миколаївобленерго».

Так зазначається, що електроенергія буде відсутня з 09:00 ранку до 17:00 вечора за адресами:

вул. Марка Кропивницького,

проспект Центральний,

вул. Садова

вул. В. Благовісного,

вул. Спаська,

вул. Маріупольська,

вул. Шнеєрсона

Крім цього, електроенергія буде відсутня з 08:00 до 18:00 за адресами:

вул. Марка Кропивницького,

проспект Центральний,

пров. Військовий,

пров. Новобудівний,

на вул. Молодіжна,

вул. Христо Ботєва,

вул. Новобудівна (Тернівка)

Актуальну інформацію про графіки відключень можна дізнатися за посиланням: https://off.energy.mk.ua

Нагадаємо, у Миколаївській міській раді створили робочу групу, яка займатиметься розробкою Плану енергетичної стійкості міста.

План енергетичної стійкості Миколаєва, над яким працюватиме робоча група, має підвищити енергетичну безпеку та стимулювати економічний розвиток міста через інвестиції у відновлювану енергетику та інфраструктуру.