З окупованої Херсонщини вдалося евакуювати молоду сім’ю з немовлям

Фото з відкритих джерелЗ окупованої Херсонщини вдалося евакуювати молоду сім’ю з немовлям. Фото з відкритих джерел

З тимчасово окупованої частини Херсонщини на підконтрольну Україні територію вдалося повернути молоду сім’ю з дев’ятимісячною дівчинкою.

Про це повідомив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін у своєму телеграм-каналі.

Як йдеться у дописі, дитина народилася вже під час окупації, у вкрай складних умовах. Її батьки намагалися усіма силами виживати за умов окупації, проте це було майже неможливо.

— Молоді батьки намагалися поєднувати навчання з підробітками, але їх життя перетворилося на виживання - без світла, води і безпеки. — зазначив Олександр Прокудін.

Врешті-решт молоді батьки ухвалили непросте рішення — залишити окуповану територію. Разом із ними вирвався і 18-річний брат матері.

Зараз сім’я перебуває у безпеці на підконтрольній території та отримує всю необхідну підтримку.

Нагадаємо, нещодавно в Україну повернули 65 людей, яких Росія депортувала на кордон з Грузією

