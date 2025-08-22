З окупованої Херсонщини вдалося евакуювати молоду сім’ю з немовлям
- Ірина Олехнович
20:02, 22 серпня, 2025
З тимчасово окупованої частини Херсонщини на підконтрольну Україні територію вдалося повернути молоду сім’ю з дев’ятимісячною дівчинкою.
Про це повідомив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін у своєму телеграм-каналі.
Як йдеться у дописі, дитина народилася вже під час окупації, у вкрай складних умовах. Її батьки намагалися усіма силами виживати за умов окупації, проте це було майже неможливо.
— Молоді батьки намагалися поєднувати навчання з підробітками, але їх життя перетворилося на виживання - без світла, води і безпеки. — зазначив Олександр Прокудін.
Врешті-решт молоді батьки ухвалили непросте рішення — залишити окуповану територію. Разом із ними вирвався і 18-річний брат матері.
Зараз сім’я перебуває у безпеці на підконтрольній території та отримує всю необхідну підтримку.
