Миколаївський веслувальник і боєць «Азову» розповів, як спорт допоміг вистояти на фронті. Фото: ua.tribuna.com

Миколаївський веслувальник та військовослужбовець полку «Азов» Нікіта Колпакчи поділився історією свого шляху від спортивних перемог до фронту й повернення до улюбленої справи.

Про це він розповів в інтерв'ю для «Трибуна».

Спортсмен зізнався, що саме фізична підготовка та дисципліна допомогли йому витримати тяжкі умови.

— Спорт мені подобався завжди тому, що я мав дисципліну, в будь-якій сфері нашого життя «дисципліна» є невід'ємною частиною успіху, але окрім дисципліни спорт приніс в моє життя гарний колектив, в якому мені приємно було знаходитись, і навіть зараз час від часу коли я в місті, то відвідую нашу спортивну базу, – каже військовий.

За його словами, заняття веслуванням стали частиною психологічної та фізичної реабілітації.

— Спорт на війні — це, мабуть, більше про підтримку загального фізичного стану. Але він також стає способом відволіктись – від проблем, від думок, від самої війни. Це своєрідна віддушина, яка допомагає зберігати баланс і не зламатися всередині, — наголошує Нікіта Колпакчи.

Спочатку боєць намагався поєднувати службу та спорт та регулярно тренувався, але зараз, через проблеми зі здоровʼям, не може активно займатися.

— У великий спорт, навіть за великого бажання, я, на жаль, повернутись не зможу, — каже військовий.

Після війни він розмірковує про здобуття освіти реабілітолога та вважає, що після служби в армії зможе стати хорошим фахівцем у цій сфері, адже ця професія буде дуже затребуваною.

— Я зрозумів, що життя — це моменти. І чим більше таких моментів залишиться в пам’яті, тим повніше ти жив. По-справжньому я почав жити лише два роки тому. Тепер я ціную своє життя набагато більше, ніж раніше. Ціную кожну мить, кожну людину поруч і все, що маю зараз. У мене немає часу жалітись — я просто живу й намагаюся не втрачати себе в цьому всьому, — розповідає Нікіта Колпакчи.

Також «азовець» зізнається, що мріє про перемогу України та мирне майбутнє.

