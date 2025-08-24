Вже 48 читачів МікВісті вирішили приєднатись до Клубу. Наша ціль — 200

Миколаїв відзначив День Незалежності Маршем вишиванок

У Миколаєві відбувся Марш вишиванок на День Незалежності. Фото: Вікторія ВеселовськаУ Миколаєві відбувся Марш вишиванок на День Незалежності. Фото: Вікторія Веселовська

У День Незалежності, 24 серпня, в Миколаєві відбувся традиційний Марш вишиванок. Попри дощову погоду, цьогорічна хода зібрала більше учасників, ніж минулого року.

Колона сформувалася біля місця миколаївського Євромайдану, де учасники вшанували хвилиною мовчання пам’ять загиблих у російсько-українській війні, пише Інше ТВ.

Далі миколаївці рушили Соборною з національними гаслами та піснями – від гімну України до «Червоної калини» та повстанської «Лента за лентою». Марш завершився спільним фото на сходах обласного Палацу культури.

Марш вишиванок у Миколаєві 24 серпня 2025 року. Фото: Галина СенніковаМарш вишиванок у Миколаєві 24 серпня 2025 року. Фото: Галина Сеннікова
Марш вишиванок у Миколаєві 24 серпня 2025 року. Фото: Галина СенніковаМарш вишиванок у Миколаєві 24 серпня 2025 року. Фото: Галина Сеннікова
Марш вишиванок у Миколаєві 24 серпня 2025 року. Фото: Галина СенніковаМарш вишиванок у Миколаєві 24 серпня 2025 року. Фото: Галина Сеннікова
Марш вишиванок у Миколаєві 24 серпня 2025 року. Фото: Галина СенніковаМарш вишиванок у Миколаєві 24 серпня 2025 року. Фото: Галина Сеннікова
Марш вишиванок у Миколаєві 24 серпня 2025 року. Фото: Галина СенніковаМарш вишиванок у Миколаєві 24 серпня 2025 року. Фото: Галина Сеннікова
Марш вишиванок у Миколаєві 24 серпня 2025 року. Фото: Галина СенніковаМарш вишиванок у Миколаєві 24 серпня 2025 року. Фото: Галина Сеннікова
Марш вишиванок у Миколаєві 24 серпня 2025 року. Фото: Галина СенніковаМарш вишиванок у Миколаєві 24 серпня 2025 року. Фото: Галина Сеннікова
Марш вишиванок у Миколаєві 24 серпня 2025 року. Фото: Галина СенніковаМарш вишиванок у Миколаєві 24 серпня 2025 року. Фото: Галина Сеннікова
Марш вишиванок у Миколаєві 24 серпня 2025 року. Фото: Галина СенніковаМарш вишиванок у Миколаєві 24 серпня 2025 року. Фото: Галина Сеннікова
Марш вишиванок у Миколаєві 24 серпня 2025 року. Фото: Галина СенніковаМарш вишиванок у Миколаєві 24 серпня 2025 року. Фото: Галина Сеннікова
Марш вишиванок у Миколаєві 24 серпня 2025 року. Фото: Галина СенніковаМарш вишиванок у Миколаєві 24 серпня 2025 року. Фото: Галина Сеннікова
Марш вишиванок у Миколаєві 24 серпня 2025 року. Фото: Галина СенніковаМарш вишиванок у Миколаєві 24 серпня 2025 року. Фото: Галина Сеннікова
Марш вишиванок у Миколаєві 24 серпня 2025 року. Фото: Галина СенніковаМарш вишиванок у Миколаєві 24 серпня 2025 року. Фото: Галина Сеннікова
У Миколаєві відбувся Марш вишиванок на День Незалежності. Фото: Вікторія ВеселовськаУ Миколаєві відбувся Марш вишиванок на День Незалежності. Фото: Вікторія Веселовська
У Миколаєві відбувся Марш вишиванок на День Незалежності. Фото: Вікторія ВеселовськаУ Миколаєві відбувся Марш вишиванок на День Незалежності. Фото: Вікторія Веселовська
У Миколаєві відбувся Марш вишиванок на День Незалежності. Фото: Вікторія ВеселовськаУ Миколаєві відбувся Марш вишиванок на День Незалежності. Фото: Вікторія Веселовська
У Миколаєві відбувся Марш вишиванок на День Незалежності. Фото: Вікторія ВеселовськаУ Миколаєві відбувся Марш вишиванок на День Незалежності. Фото: Вікторія Веселовська

Нагадаємо, що у День Незалежності України, 24 серпня, миколаївці та гості міста, які були у вишиванці, безкоштовно користувалися комунальними автобусами.

