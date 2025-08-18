Вже 46 читачів МікВісті вирішили приєднатись до Клубу. Наша ціль — 200

У День Незалежності в Миколаєві проїзд у вишиванках буде безкоштовним

У День Незалежності в Миколаєві проїзд у вишиванках буде безкоштовним. Фото: «МикВісті»У День Незалежності в Миколаєві проїзд у вишиванках буде безкоштовним. Фото: «МикВісті»

У День Незалежності України, 24 серпня, миколаївці та гості міста зможуть безкоштовно користуватися комунальними автобусами, якщо будуть у вишиванці.

Про це повідомили у комунальному підприємстві «Миколаївпастранс».

Директор підприємства Дмитро Тесленко закликав мешканців долучатися до акції й наповнити місто в цей день символікою Незалежності.

— Дорогі друзі, зовсім скоро, 24 серпня, ми будемо відзначати День Незалежності України! Одягайте вишиванку та отримайте право на безкоштовний проїзд в автобусах КП «Миколаївпастранс». Давайте наповнимо цей день барвами нашої Незалежності та незламності, — сказав він.

Нагадаємо, раніше на честь свята Всесвітнього дня вишиванки, також зроби проїзд у автобусах «Миколаївпастранс» безкоштовним для всіх, хто вдягнеться у вишиванки.

