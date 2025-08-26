Вже 48 читачів МікВісті вирішили приєднатись до Клубу. Наша ціль — 200

  вівторок

    26 серпня, 2025

  26 серпня , 2025 вівторок

  Миколаїв

Де у Миколаєві сьогодні вимкнуть світло через планові роботи: адреси

У вівторок, 26 серпня, у Миколаєві заплановані поточні й капітальні ремонтні роботи на електромережах. У зв’язку з цим у низці районів міста буде тимчасово припинене електропостачання.

Про це повідомляє «Миколаївобленерго».

З 09:00 до 17:00 без електропостачання будуть:

  • вул. Ковальська,
  • вул. Будівельників,
  • вул. 7 Слобідська,
  • вул. 9 Слобідська,
  • вул. Ігоря Бедзая,
  • вул. 5 Слобідська,
  • вул. 6 Слобідська,
  • вул. Погранична,
  • Узвіз Каботажний,
  • пр. Богоявленський,
  • вул. 8 Слобідська,
  • Внутрішньоквартальний проїзд
  • вул. Трудова,
  • вул. Спаська,
  • Узвіз Спаський,
  • вул. Робоча

З 08:00 до 18:00 відключення заплановані на:

  • пров. Військовий,
  • пров. Новобудівний,
  • вул. Військово-Морських Сил України,
  • вул. Західна,
  • вул. Молодіжна,
  • вул. Повітряних Сил,
  • пров. Мирний
  • пров. Дружний,
  • пров. Топольний,
  • вул. Вазова,
  • вул. Левського,
  • вул. Чорноземна,
  • вул. С. Цвєтка,
  • вул. Малко-Тирнівська

З 08:00 до 17:00 обіцяють проводити роботи на:

  • вул. Новозаводська,
  • Херсонське шосе,
  • вул. В. Чорновола,
  • вул. Космонавтів,
  • вул. 12 Поздовжня

Енергетики закликають мешканців з розумінням поставитися до тимчасових незручностей та завчасно підготуватися до відключення світла.

Актуальну інформацію про графіки відключень можна дізнатися за посиланням: https://off.energy.mk.ua

Нагадаємо, у Миколаївській міській раді створили робочу групу, яка займатиметься розробкою Плану енергетичної стійкості міста.

План енергетичної стійкості Миколаєва, над яким працюватиме робоча група, має підвищити енергетичну безпеку та стимулювати економічний розвиток міста через інвестиції у відновлювану енергетику та інфраструктуру.

